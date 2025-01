Dos ex del Cádiz esperan en Zaragoza

Este domingo esperan en Zaragoza dos ex del Cádiz que ahora defienden los intereses del histórico club aragonés. Sus nombres suenan bien a los aficionados del Cádiz porque ambos fueron partícipes muy importantes de una de las temporadas más felices que se recuerdan de las últimas que se pasaron en Segunda División, la de la vuelta al fútbol profesional seis años después.

Ager Aketxe y Juan Carlos Cordero pelean ahora por lo mismo que pelearon en aquel curso 2016/17, que fue el que acabó en Tenerife en la semifinal del play off de ascenso a Primera al que los gaditanos llegaron en peor clasificación que lo chicharreros, que acabaron jugando la final tras empatar en la eliminatoria contra el Cádiz que murió en el Heliodoro Rodríguez López.

El mediapunta vasco fue un refuerzo de invierno que no pudo tener un mejor debut con la elástica amarilla ya que el primer balón que tocó en su estreno de amarillo lo mandó a la escuadra del portero del Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, escenario de un gran partido que finalizó con derrota gaditana por 3-2 para cabreo de Cervera, que sí, valoró la exhibición de fútbol que dio su equipo junto al de Bordalás, pero matizó que no volvería a darlo porque como que eso de recibir tres goles no era de recibo.

Aketxe llegó como cedido por el Athletic para jugar esa mitad de temporada en lo que fue su primera y más exitosa etapa cadista en la que marcó cinco goles. Ese gran recuerdo motivó que fuera llamado a Toronto en el verano del 18 para jugar la temporada entera y marcar un gol menos.

Tras esa última etapa el zurdo del barrio bilbaíno de Romo vistió los colores de Dépor, Almería, Eibar y desde este pasado verano viste los colores del Zaragoza tras descolgar el teléfono al mismo hombre que se lo descolgó para venirse al sur del sur.

Porque, en efecto, el padre de este Zaragoza es Juan Carlos Cordero, un exhombre de Pina y más que acreditado director deportivo que dejó en el Cádiz un vacío tan grande que aún no se ha conseguido volver a llenar debido a una manera de llevar el club una mijita presidencialista.

Cordero, antes de aceptar la oferta del Zaragoza, pasó por los despachos del Tenerife, donde ahora ven como se asoman al precipicio de la Primera RFEF. En cambio, el Zaragoza, tras un espectacular arranque liguero en el que revoleó al Cádiz con cuatro goles, uno del excadista vasco, se vino abajo hasta el punto de que el veterano técnico de 64 años Víctor Fernández presentó una dimisión aceptada por una entidad que se puso en manos del joven de 40 años Miguel Ángel Ramírez Medina, que lo ha estabilizado en la novena posición con 33 puntos.

