Tomás Alarcón: «Cervera me pide que haga lo mismo que hacía con Chile y O'Higgins»

Si la semana comenzaba con las presentaciones de 'Vato' Haroyan y Osmajic como nuevos jugadores del Cádiz CF, este martes en la sala de prensa del antiguo Carranza era el turno de conocer en primera persona a Tomás Alarcón, otro de los fichajes de la escuadra cadista de cara a la temporada 2021/2022.

El centrocampista chileno acudió a la sala de prensa del estadio gaditano flanqueado por Enrique Ortiz y Jorge Cordero, los miembros de la dirección deportiva del Cádiz CF.

En primer lugar fue Jorge Cordero el encargado de presentar a Tomás Alarcón. «Ha firmado por cuatro temporadas más una opcional. Le damos la bienvenida y le deseamos mucha suerte. Es un viejo conocido de la dirección deportiva, ya que lo sigo desde su paso por las categorías inferiores de Chile. Este verano gracias a él, a O'Higgins (su antiguo club) y a su agente, que ha facilitado que venga, está en el Cádiz CF», comenzaba señalando.

Tomás Alarcón, con la selección chilena. LA VOZ

Y a continuación analizaba el estilo de juego del futbolista chileno del Cádiz CF: «Es un mediocentro mixto y dinámico que puede jugar de '6' y de '8'. Tiene capacidad de trabajo, es fuerte en las acciones de contacto y tiene calidad con el balón en los pies. Además es internacional con Chile y ha jugado recientemente la Copa América».

Asimismo, Jorge Cordero apuntaba: «Tomás Alarcón es un buen complemento para los mediocentros de la plantilla».

Una llegada que es cuestión de tiempo

Y entonces llegó el turno de Tomás Alarcón, que se ha aventurado a cruzar el 'charco' después de una trayectoria exitosa en Chile.

«Desde el año pasado tuve contacto directo con Jorge Cordero. Desde el primer momento me encantó el Cádiz CF por venir a esta ciudad, por la historia del club y porque era un recién ascendido a una Liga en la que están los mejores del mundo. En Chile está muy bien vista la Liga. En ese momento no se pudo cerrar por diversos motivos y por la pandemia, pero ahora se ha podido realizar. Siempre he estado al tanto del club y vengo muy motivado». Así fue su carta de presentación como cadista.

Y esas buenas palabras parece haberlas refrendado a las primeras de cambio: «Me han recibido muy bien. Recibí mensajes del cuerpo técnico y de los jugadores. Me han ofrecido todo (casa, auto, etc) y el bienestar de mi familia. Lo valoro mucho. Ahora me estoy adaptando».

El chileno Tomás Alarcón ya entrena a las órdenes de Álvaro Cervera. NACHO FRADE

Todavía no ha debutado en la pretemporada, aunque ya entrena a las órdenes de Álvaro Cervera. De su nuevo entrenador señalaba que «quiere que haga lo que sé hacer. Me pide que haga lo mismo que hacía con Chile y O'Higgins. Ya estoy identificado con el lema 'La lucha no se negocia' (LLNSN). Yo soy un jugador combativo en el centro del campo, también me gusta tener el balón y vengo a darlo todo en el Cádiz CF».

Su fichaje ha causado una gran expectación en tierras gaditanas y él lo agradece. Eso sí, prefiere ir con los pies en el suelo. «He tenido la suerte de estar con compañeros que han jugado aquí. Me han comentado que es una Liga bastante técnica, con controles y velocidad de juego distintos a los de la Liga chilena, pero parecida a las competiciones de las selecciones. Yo vengo con el ritmo de la Copa América, así que será positivo».

Eso sí, Tomás Alarcón dejaba bastante claro un asunto: «En España me llama la atención que me vinculen con Medel. No me gusta porque es un gran jugador que hizo mucha historia en nuestro país. Y, aunque es un halago, no puedo compararme con él todavía. Tengo que trabajar mucho para conseguir ser como él».

Para finalizar, el humilde y atento centrocampista chileno apostillaba sobre Arzamendia, al que se enfrentó en la Copa América: «No tuve la suerte de hablar con él. Todavía no era cadista y no sabía si iba a llegar o no al Cádiz CF. Ahora habrá más tiempo para conocernos».

Después llegó el turno de pisar por primera vez el césped de la que ya es su casa. Lo hizo vestido con su nueva equipación y dejando claro que jugar con los pies se le da bastante mejor que rematar de cabeza.