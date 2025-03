Marcos Paulo, la nueva opción del Cádiz CF para reforzar la delantera

Uno de los objetivos del Cádiz CF de cara a la próxima temporada 2021/2022 es reforzar su línea de ataque. En estos momentos el club cadista tiene ahí asegurados al recién renovado Álvaro Negredo y 'Choco' Lozano. Los dos tienen garantizada su presencia en la plantilla amarilla el siguiente curso (salvo que alguna oferta descomunal haga que tengan que hacer las maletas, sobre todo el hondureño).

Pero a Álvaro Cervera le queda completar esa parcela tan importante para una escuadra, pues quedan vacantes. Y es que si la opción de Rubén Sobrino sigue estando en el aire (aunque Manuel Vizcaíno, puede que en una de sus jugadas de estrategia, manifestara públicamente que el atacante manchego tiene un año de contrato con el Valencia y no volvería ahora a Cádiz), los otros delanteros de los que dispuso el entrenador del Cádiz CF en algún momento de la pasada temporada no entran en los planes del míster.

Conocido es que Nano Mesa y Álvaro Giménez tuvieron que marcharse a Segunda en el mercado de invierno al no entrar en los planes de Álvaro Cervera. Asimismo, Malbasic sí contó con más minutos, incluso jugando por la banda, pero el balcánico es uno de los que apunta a la puerta de salida.

El otro ariete que tuvo a sus disposición el entrenador del Cádiz CF fue Saponjic, quien llegó cedido al final del mercado de invierno pero apenas tuvo protagonismo. Algo jugó nada más llegar y, sobre todo, en la recta final del campeonato con el Cádiz CF ya salvado. Y más bien fue así porque de lo contrario habría que desembolsar una cantidad económica al Atlético de Madrid, su club de origen, por no disponer de minutos.

Saponjic, cedido por el Atlético, en uno de sus pocos encuentros como cadista. ANTONIO VÁZQUEZ

En buena sintonía

Pues bien, ahora la opción de cesión de un delantero por parte del Atlético vuelve a estar sobre la mesa. Esta vez no se trata de Saponjic y el nombre que entra en escena es de Marcos Paulo, según señala 'Mundo Deportivo'.

Conocida de sobra es la buena relación existente entre Manuel Vizcaíno y Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club colchonero. De hecho el Atlético acudirá a Cádiz este verano para disputar la edición del Trofeo Carranza aplazada en 2020. Y a partir de ahí podría fraguarse la operación.

Ahora bien, primero se tienen que ir dando las condiciones, ya que Marcos Paulo es un joven delantero brasileño que firmó un precontrato hace varios meses con el campeón de LaLiga, al que llegaría gratis.

En principio no será hasta el mes de julio cuando se pueda hacer oficial el asunto porque el delantero de 20 años de edad tenía contrato con el Fluminense hasta el día 30 de junio. Entonces, siendo cuidadoso con los tiempos, el Atlético confirmaría su fichaje.

Según el medio de comunicación brasileño Globosporte: «El Fluminense incluso negoció con el Atlético un porcentaje de una futura venta para que el atacante no se quedara sin jugar hasta julio, pero no hubo acuerdo». Así durante estos últimos meses, el futbolista se entrenó con las inferiores del club brasileño. Desde el 24 de enero ante Botafogo no jugaba con el primer equipo de Fluminense.

Su 'interés' y 'pasión' por el Atlético no los escondió. La mejor prueba es que en las redes sociales apareció con su padre vestido con la camiseta del equipo rojiblanco y celebrando el título de Liga logrado por los hombres de 'Cholo' Simeone.

Llegará al Atlético pero también fue pretendido en su día por Roma, CSKA de Moscú (ofreció 7 millones de euros por el 50% de los derechos económicos del delantero brasileño) y Torino, entre otros.

La idea es que empiece la pretemporada con el Atlético a las órdenes de 'Cholo' Simeone y, salvo que enamore por completo al argentino, el club madrileño podría cederlo a algún club de LaLiga para que vaya formándose en España. Ahí, según 'Mundo Deportivo', es donde entraría en escena el Cádiz CF para solicitar su cesión al Atlético.

Tras los pasos de Diego Costa

Una historia que puede recordar a la de Diego Costa en sus inicios. El delantero de Lagarto (Brasil), y que luego fue internacional con España, jugó cedido en clubes como Celta, Albacete, Valladolid y Rayo Vallecano antes de explotar definitivamente en el Atlético de Madrid.

A fin de cuentas, de recalar cedido en el Ramón de Carranza, el Cádiz CF podría disfrutar de Marcos Paulo, un ariete que marcó 14 goles en 79 encuentros oficiales con Fluminense. Tales son las esperanzas depositadas en él que Marcos Paulo ocupa uno de los 100 primeros puestos al Prmeio Golden Boy.