Saponjic, satisfecho con su aportación en el Cádiz:«Creo que he jugado bien»

Ivan Saponjic fue uno de los dos refuerzos invernales del Cádiz CF, junto a Rubén Sobrino . Ambos marcaron un gol con la elástica amarilla, aunque su rendimiento fue muy diferente al que ofreció el de Daimiel , que llegó procedente del Valencia. El serbio, cedido por el Atlético de Madrid con la condición de que disputase al menos cinco partidos, apenas tuvo protagonismo salvo en el último tramo, ya con la permanencia asegurada, para evitar que su cesión tuviera un coste mayor .

En todo caso, el joven delantero ha participado mucho más en esta media temporada con el Cádiz que en las filas colchoneras. Quizás por ello, Saponjic se muestra satisfecho del nivel ofrecido como jugador amarillo . El serbio ha sido entrevistado por los medios oficiales del club para hacer balance de la temporada.

Ivan Saponjic que llegó en el mercado de invierno cedido por el Atlético de Madrid, destacó que «el equipo ha jugado bien y ha hecho muchas cosas bien ante grandes equipos . Sobre todo buenos partidos contra el Real Madrid y Barcelona, fueron victorias importantes para el club y para los jugadores».

El punta fue dando más argumentos para afirmar que «la temporada es buena. Y en todos los partidos el equipo ha jugado bien tácticamente, sobre todo contra los más fuertes. Contra el Atlético también jugamos bien aunque perdimos, sobre todo en la segunda parte la imagen fue muy buena. Contra el Huesca jugamos tácticamente de manera fantástica . En general, es una gran temporada del equipo».

El delantero se quedó con lo positivo y reflexionó que «cualquier club en el mundo tiene malos y buenos momentos. Los buenos momentos fueron ante los grandes equipos, las victorias ante Real Madrid y Barcelona».

Personalmente, afirmó sentirse «bien en el campo, he tenido buenas oportunidades aquí en el Cádiz. Creo que he jugado bien» y en la misma línea recordó que «en mi primer partido contra el Atlético estuve bien. Después, contra Athletic de Bilbao, Betis, Real Sociedad y Real Madrid me sentí bien en el campo. Creo que ha sido una buena temporada para mí».

De cara a la próxima temporada, el delantero serbio fue directo al indicar que «es importante para el Cádiz seguir en LaLiga. Importante para este equipo y toda la gente del club: staff, jugadores, técnicos y la fantástica gente de este club que ha afrontado cada situación con optimismo. Nos vemos el año que viene».

Finalmente explicó que su mejor momento fue cuando se estrenó como goleador en España: «Marqué ante Osasuna mi primer gol con el Cádiz. Es una pena porque perdimos, pero fue importante para mí marcar mi primer gol con el Cádiz y en LaLiga».