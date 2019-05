ORGULLO GAY La sexta edición del Orgullo Serrano llega este año a todos los municipios de la Sierra de Cádiz Los actos se desarrollarán del 28 de mayo al 8 de junio, cuando tendrá lugar una manifestación en Arcos

La presidenta de la Diputación Provincial, Irene García, ha mostrado este miércoles su «satisfacción» por el crecimiento del Orgullo Serrano durante los últimos años, y que en su sexto año vaya a llegar a todos los municipios de la Sierra.

Según ha indicado la Diputación en una nota, la presentación de las actividades de la nueva edición, que se ha desarrollado en Ubrique, se ha llevado a cabo un acto simbólico con la pintura de la bandera Arco Iris en una escalera del parque Rafael Alberti.

La sexta edición del Orgullo Serrano, organizado por el colectivo Delta, que preside Rafael Gil, se desarrollará desde el 28 de mayo al 8 de junio en los municipios de la Sierra de Cádiz, con una manifestación reivindicativa como acto final en Arcos.

Este año la edición está dedicada a los movimientos feministas, con un pregón a cargo de Marea Violeta de la Sierra de Cádiz, y a las personas mayores del colectivo LGTBI.

«En los últimos meses nos hemos dado cuenta de que algunas libertades que creíamos conquistadas no lo están plenamente, tanto que existe el riesgo de minorarlas e incluso perderlas. Y hemos debido recordar que no hay libertad lograda para siempre, sí libertad reivindicada permanentemente», ha señalado la presidenta de la Diputación.

García ha añadido que «en esta lucha, los colectivos menos favorecidos o discriminados tradicionalmente son los más amenazados. Lo son las mujeres, lo son personas de otras razas y lo son quienes viven su sexualidad de un modo diferente al de la mayoría y por ello ahora se debe de trabajar más intensamente si cabe en la visualización y en la defensa de los derechos».

«Por ello debemos felicitarnos al saber que el Orgullo Serrano haya crecido en sus primeras cinco ediciones y que en su sexto año vaya a llegar a todos los municipios de la Sierra», ha afirmado la presidenta de la Diputación.

Irene García ha destacado que la edición de este año se dedicará al movimiento feminista. «Cualquier movimiento LGTB sería incoherente si no fuese feminista, si no defendiera activamente el feminismo», ha señalado García, que también ha dedicado un recuerdo a las personas mayores que durante años vivieron discriminados. «Si los tiempos actuales no son fáciles para los integrantes del movimiento LGTB, retrocedamos 20, 30, 40 años, y hagámoslo, además, en municipios pequeños, mucho menos proclives a aceptar tendencias que rompían los estereotipos, lo que era normal, como las inclinaciones sexuales».

A juicio de García, «homenajear a esas personas es moralmente necesario, solo de ese modo podemos saber cuánto hemos avanzado, cuánto riesgo hay si lo perdiésemos, cuánto debemos luchar, cada día, para conservar todo lo logrado».

El año pasado hubo actividades en 11 de los 19 municipios de la Sierra, mientras que este año los habrá en todos, como mínimo el izado de la bandera Arco Iris y lectura de manifiesto. Las iniciativas programadas comprenden izado de bandera en los ayuntamientos, lectura de manifiestos, charlas y actividades musicales y culturales.