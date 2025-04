Hacer la compra en El Bosque: de 8 a 14 horas, en estado de alarma

Desde que entró en vigor el Estado de Alarma hace dos semanas para frenar la propagación del coronavirus, la vida diaria de todos los ciudadanos ha cambiado. La restricción severa para salir de casa, impuesta como una de las medidas más efectivas para evitar contagios, solo permite hacerlo en casos excepcionales entre los que se incluye ir a hacer la compra. Hace unos días, el municipio gaditano de El Bosque, en la Sierra de Cádiz, ha dado un paso más en la prevención como arma contra el Covid-19 y ha limitado el horario para ir a hacer la compra.

Esta decisión la han tomado el Ayuntamiento de la localidad en consenso con los comerciantes. Tras varias conversaciones acordaron que desde esta semana todos los comercios abrirán en horario exclusivo de 8 a 14 horas.

Desde el consistorio reconocen que «son medidas complicadas que se toman por el bien de la salud de todos» y recomiendan la importancia de «salir solo a hacer compras de primera necesidad». También dan consejos para ahorrar número de salidas al supermercado. Por ejemplo, «hacer complas completas y con previsión de manera que nenecesitemos acudir al supermercado solo una vez a la semana o cada diez días». Asimismo, no escatiman en mantener informados a los vecinos de El Bosque instruyéndoles en las precauciones a la hora de ir a las tiendas: «Ir quienes no presenten síntomas; guardar una distancia mínima de 1.2 metros; utilizar guantes de usar ytirar para elegir fruta y verdura; no tocarte la cara y actúa con empatía».

En referencia a los trabajadores de las tiendas y supermercados, pide a los ciudadanos que respeten lo que ellos indiquen porque «es gracias a ellos y a su trabajo que durante esta crisis seguimos teniendo todos los productos que necesitamos».

Esta limitación del horario de compra no es exclusiva de El Bosque. Otras poblaciones andaluzas también han puesto en marcha propuestas similares en sus municipios.