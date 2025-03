La provincia de Cádiz se moviliza en defensa del sector agrario

La carretera A-384 entre Jerez y Antequera era un verdadero trasiego de vehículos desde primera hora de la mañana. Procedentes de distintos pueblos de la serranía gaditana e incluso desde la zona de la campiña de Jerez y La Janda, multitud de agricultores y ganaderos llegaban en sus vehículos y se concentraban en la Cooperativa del Campo de Villamartín . En sus agendas y marcada en rojo estaba la primera convocatoria reivindicativa del sector agrícola y ganadero de la provincia de Cádiz: una manifestación y una tractorada que recorrería la carretera autonómica a su paso por este municipio gaditano. No había prisas, el tiempo acompañaba y tenían todos los permisos pertinentes para poder cortar la vía e incluso llegar hasta Algodonales, como quería alguno de los participantes.

Por primera vez en la historia del campo , las asociaciones agrarias iban de la mano para reivindicar lo que se convierte en un grito de socorro de todo el territorio nacional: la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) son conscientes de que «algo grave está pasando al ver la respuesta que estamos teniendo por parte de todos los agricultores», afirmaba Francisco Moreno, secretario de Organización de UPA-Andalucía. Hay una unidad de acción para «dar respuesta a las necesidades que tiene el colectivo».

Pedían a los representantes políticos tanto autonómicos, como nacionales y especialmente a nivel europeo, que «corrijan las deficiencias que hay en la ley de la cadena agroalimentaria y que pongan pie en pared en estos abusos que estamos viendo que se producen día a día, donde la gente que más arriesga y más trabaja es la que menos gana y muchas veces ni siquiera cubren los costes de producción». La intención de los colectivos agrarios es seguir la lucha, «manifestándonos en todos los sitios hasta que haya soluciones para producir alimentos sanos y de calidad y ponerlos a disposición de la sociedad. La rentabilidad del agricultor depende del precio del producto que vende. Las ayudas a cinco años pueden no servir para nada si no da para cubrir los costes y pagar un sueldo. Se trata de rentabilidad a lo largo del tiempo para mantener la actividad». Eso es lo que piden representantes de las organizaciones agrarias de la provincia gaditana.

Pesimismo en el sector

Para empezar el sector se enfrenta a un panorama bastante pesimista : desaparecen los agricultores, las nuevas hornadas no se atreven a continuar con un sector histórico en nuestra provincia porque las explotaciones tienen una rentabilidad insuficiente y eso hace que España cada vez se quede más vacía. «Solo hay que dar una vuelta por cualquier pueblo y se puede analizar cuántos vivían hace 30 años directamente del campo y cuántos viven ahora». Seguramente, según los cálculos del portavoz de UPA Andalucía, más de un 50 por ciento ya habrá desaparecido o tendrá otro trabajo para complementar su renta porque con el campo únicamente no se puede vivir. «El problema es el modelo agrícola que hay en España», con unos gastos que asfixian: sube el coste de los fertilizantes, del gasoil y sin embargo, el precio por el que se venden los productos no se ha actualizado durante décadas.

Para las organizaciones agrarias el campo no se puede quedar vacío y por eso hay que estar unido . Y así se puso de manifiesto con la asistencia de alrededor de 2.000 personas, que iban escoltadas por cerca de un centenar de tractores. Muchas generaciones participaron de una convocatoria donde todo el mundo tenía alguna relación con el campo de una u otra manera, como era el caso de Jacinto, comercial hace años de ventas de tractores, o Manuel que tuvo producción de algodón, cereales, remolacha, décadas atrás y que ve que «el campo está fatal. No ganan para subsistir. Están ganando lo justo para pagar», explica justificando la renta tan baja por la que alquila su terreno. Mientras que en 1977 el 19 por ciento de la población estaba en el campo, ahora el sector sólo suma un 3,6 por ciento de la población.

Desde Coag, José Luis Ibáñez, afirmó que la situación del campo «es de hartazgo. Esta convocatoria ha hecho que la gente responda y lo haga con una misma voz. Los problemas son comunes: no hay precio, por la competencia desleal con los países terceros, los fitosanitarios, los aranceles, la bajada del presupuesto de la PAC…, un cúmulo de circunstancias que han explotado». Para esta organización agraria el sector se encuentra en «estado de movilización y concentración permanente».

Altísimos costes de producción

En ese hartazgo coincidía Asaja, cuyo presidente Pedro Gallardo, recordaba que se perciben precios de hace 30 o 40 años, con unos costes de producción altísimos. «Hemos perdido una renta agraria, según el Ministerio, del 9 por ciento y tenemos ataques por todas partes: animalistas, de Mercosur, aranceles, el Brexit ruso, el salario mínimo en una época malísima… Queremos poner en valor lo que hacemos ».

Hay que hacer frente a naranjas que «nos llegan desde Sudáfric a con más de 50 materias activas prohibidas en Europa o el tomate con 20 sustancias activas». Sustancias activas que no se permiten a los agricultores en España, y mientras tanto esos productos llegados desde fuera con esas sustancias se las puedes encontrar uno en el supermercado. « Pedimos al ciudadanos que se solidarice porque nosotros alimentamos a las ciudades y descontaminamos el planeta: sólo el campo capta el CO2 y lo convierte en Oxígeno».

Los colectivos agrarios quieren «medidas a base de Real Decretos. Medidas ya: con beneficios fiscales, flexibilidad, menos burocracia…, así permitirían que se abarataran los costes, y tener un mayor margen de maniobra en las explotaciones», afirma Gallardo. Las organizaciones tienen bien claro que todas las administraciones deben ir de la mano, como ocurriera en las negociaciones para obtener fondos europeos con Luis Planas (PSOE) de consejero y Miguel Arias de ministro de Agricultura (PP).

Los responsables políticos dela provincia brindan su apoyo Desde la Junta de Andalucía, el delegado provincial de Agricultura, Daniel Sánchez, pidió «lealtad al ministro de Agricultura, Luis Planas», y adelantó que «no vamos a permitir el perjuicio para Andalucía en el marco comunitario nuevo». Recordó el trabajo realizado por la Junta a favor del campo y del sector agrícola y ganadero: «Hemos renovado por dos años las ayudas agroambientales que terminaban en 2019, hemos sacado una nueva ayuda agroambiental para el ganado extensivo, y nuestro objetivo es ayudar de todas las maneras en las que podemos desde el Gobierno andaluz». Mientras tanto, la presidenta de la Diputación y secretaria provincial del PSOE, Irene García, recordó el «compromiso claro de los socialistas y las instituciones donde gobernamos». Ante la crisis de precios injustos, los principales afectados son «los que permiten el desarrollo económico y fijan a la población en el ámbito rural». La dirigente socialista recalcó la «sensibilidad y diálogo sincero del Gobierno de España para empezar a aplicar medidas». También Fernando Macías, coordinador provincial de Izquierda Unida manifestó su «total respaldo» a las demandas de sector agrario de la provincia y apostó por que desde todas las administraciones implicadas, desde las locales y autonómicas hasta la estatal y europea, «se camine en una misma dirección de defensa del sector primario como garantía de pervivencia y progreso de los pueblos» porque «hay posibilidades de intervención de precios y de diversificación».