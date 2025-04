El Ayuntamiento de San Fernando retira la estatua del general Varela

Durante la mañana del 1 de febrero, San Fernando ha amanecido sin la estatua en homenaje al general José Enrique Varela presidiendo la Plaza del Rey. Los operarios comenzaron con la retirada de la misma momentos antes de las 07:00 horas, aún en la madrugada de La Isla.

El 9 de enero dieron comienzo las obras de remodelación en la Plaza del Rey. Además de prometerse un espacio diáfano que favorezca al comercio local y atraiga al turista , el Consistorio anunció que con el inicio de los trabajos también se produciría la retirada del monumento ecuestre.

Desde entonces la expectación ha sido máxima aguardando el momento de su desmontaje, previsto inicialmente para culminarse durante el mes de enero. La tarea empezó por el pedestal de piedra sobre el que se asienta la escultura , la semana pasada prosiguió con el desmontaje de las figuras alegóricas y la fuente. El lunes los obreros ya alcanzaron la base de Varela. Fue el propio Consistorio quien anunció ayer su retirada inminente.

La actuación del Consistorio no puede sorprender a San Fernando. El Pleno Ordinario de enero de 2016 aprobó la propuesta planteada por el grupo municipal Sí se puede San Fernando gracias a los votos del PSOE, Ciudadanos y por la concejala no adscrita, la edil Inmaculada López.

Desde entonces, justificándose la decisión con el efectivo cumplimiento de la Ley 52/2007 (conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica), el monumento a Varela ha estado sentenciado al ostracismo.

Sin destino definitivo para Varela

Desde el momento de su retirada, la escultura de Varela ha pasado a ser depositada en los almacenes municipales , lugar en el que ya se emplazan las figuras desmontadas que formaban parte del conjunto de la escultura. Sin embargo, este podría no ser su destino final. Una de las opciones que se contemplan es ceder la imagen al Ministerio de Defensa para su posible exposición o para que permanezca custodiado en tales dependencias.

No obstante, tal ofrecimiento no consta para el coronel de Infantería de Marina Miguel Antonio Flores Bienert, delegado de Cultura e Historia Naval en San Fernando y conservador del Museo Naval, quien asegura no tener «constancia de la petición del Ayuntamiento sobre la cesión de la estatua del General» , afirma.

La imagen de José Enrique Varela no es lo único que se retira del paisaje urbano de la provincia . Recientemente, el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz aprobó la revocación de distinciones individuales concedidas por el Consistorio entre 1936 y 1975, entre ellas se incluye el título de Hijo Adoptivo otorgado en septiembre de 1936 a Varela.

La estatua de Varela ha permanecido inalterada desde su inauguración en 1948 . La obra fue encargada al escultor segoviano Aniceto Marinas García, autor diversos monumentos públicos como la imagen de Velázquez que preside la puerta principal del Museo del Prado, el monumento a Eloy Gonzalo en la plaza de Cascorro, grupo La Libertad en el Monumento a Alfonso XII del Parque del Retiro, o el Monumento al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles.

No obstante, según el portal especializado en historia de San Fernando, 'El Güichi de Carlos', el monumento ecuestre fue descubierto el 10 de enero de 1946. La decisión de contratar a Marinas García como autor habría obedecido a la propia designación del general Varela. Los autores de la página, basándose en fuentes del Patrimonio Histórico Artístico de San Fernando, aseguran que el coste de la estatua alcanzó las 350.000 pesetas, ello sin contar los 8.000 kilos de bronce que fueron donados por el Ministerio del Ejército.

Remodelación de la Plaza del Rey

La actuación en la Plaza del Rey prevé su transformación integral para convertir este punto neurálgico del municipio en un espacio abierto, más amplio y diáfano, con mayor calidad urbana y diseñado para ser punto de encuentro de la ciudadanía, motor de la economía local dinamizando la hostelería y el comercio y para acoger todo tipo de celebraciones y actividades.

La reforma tiene un presupuesto de más de 1,2 millones de euros y una vez se inicien los trabajos tendrá un plazo de ejecución de siete meses. La actuación prevista está diseñada por Alt-Q Arquitectura, equipo redactor del proyecto de remodelación de este espacio y del propio Ayuntamiento.

Este proyecto, que se ha sometido a la consulta de todos los actores locales, así como a historiadores o expertos en desarrollo urbanístico histórico, y que era la gran actuación que quedaba pendiente después de la rehabilitación del Ayuntamiento, de la peatonalización de la calle Real y arreglo de otras plazas, así como de la mejora de las calles del entorno de las Casas Consistoriales

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, siempre ha reiterado la necesidad de actuar en la Plaza del Rey, el corazón de la ciudad, para recuperar el entorno para la convivencia ciudadana, para ganar en calidad urbana y mejorar el espacio público, para hacerla más accesible, para hacer más cómoda y atractiva la ciudad con un lugar que tenga un plus de calidad y atraiga a clientes y visitantes al centro comercial abierto, y que permita un mayor desarrollo de la actividad hostelera.

De esta manera, la remodelación integral de la Plaza del Rey tiene el objetivo de generar riqueza y dinamización en torno al turismo, la cultura, el ocio, el patrimonio y la historia de San Fernando. Por eso, se ha diseñado este espacio público como un gran espacio abierto y más amplio en el que se podrán acoger actividades de toda índole (culturales, festivas, religiosas, gastronómicas, etc.), con especial atención al calendario de eventos que conforman el Carnaval, la Semana Santa y la Navidad.