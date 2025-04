Silencio oficial sobre el supuesto aumento de tropas y destructores estadounidenses en Rota

No hay confirmación oficial. Ni el Gobierno español ni el estadounidense se han manifestado sobre el hipotético gran incremento de tropas de este último país en la Base Naval de Rota.

Según afirmó este miércoles El País el Pentágono tiene previsto aumentar en un 50% su presencia en Cádiz , de tal forma que crecerían de cuatro a seis los destructores norteamericanos desplegados en la Base Naval de Rota. Este incremento se transformaría además en que a la base gaditana llegasen 600 militares estadounidenses más, por lo que el convenio bilateral entre Estados Unidos y España, que data de 1988, tendría que modificarse, lo que implicaría el respectivo trámite parlamentario. El objetivo sería que Rota fuese la principal base norteamericana en el sur de Europa y que la Fuerza Naval Avanzada Desplegada en Europa o FDNF-E (Forward Deployed Naval Forces-Europe) tuviese en todo momento cuatro destructores listos para entrar en acción.

No obstante, ni la Embajada de Estados Unidos en España ni el Gobierno de ese país se han manifestado al respecto. Tampoco el español. La única que ha realizado declaraciones sobre el tema ha sido la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles asegurando que el Gobierno de Estados Unidos no ha llevado a cabo «ninguna petición formal» para aumentar la presencia de militares estadounidenses en la base de Rota, algo que el Ejecutivo español «estudiará» en caso de que el Pentágono oficialice esta solicitud.

Relevo anunciado

Ya era sabido que los actuales cuatro destructores de la Fuerza Naval Avanzada Desplegada en Europa, localizados en la instalación militar gaditana, a la cual llegaron entre 2014 y 2015 (‘USS Donald Cook’, ‘USS Ross’, ‘USS Porter’ y ‘USS Carney’), serían relevados por otros «más nuevos y modernizados» . El objetivo de este cambio es posicionar las fuerzas más capaces en el área de responsabilidad del Mando Europeo de los Estados Unidos (U.S. European Command o EUCOM). Un relevo que se prevé realizar de forma escalonada entre 2020 y la primavera de 2022.

Los nuevos cuatro destructores vendrían acompañados de seis helicópteros Sikorsky SH-60 Seahawk y aproximadamente una treintena de efectivos entre tripulación y mecánicos. No obstante, para ello no sería necesario modificar el convenio bilateral de defensa ya que lo que se ha hecho ha sido interpretar que estos helicópteros forman parte de los cuatro destructores.

La continuidad de los buques de guerra estadounidenses en la Base Naval de Rota, señaló la Sexta Flota cuando se hizo público el cambio previsto, «demuestra las relaciones duraderas entre la US Navy y sus aliados navales españoles». Además, según declaró a este periódico el capitán de navío Joseph Gagliano, comandante 60 Escuadrón de Destructores de la U.S. Navy (’USN Deputy Commodore Destroyer Squadron 60’), «es importante que los barcos estén en Rota por dos cuestiones. Por un lado, las relaciones entre España y la OTAN. El que estos buques estén aquí es por razones de seguridad de los dos . Y, por otro lado, nosotros podemos hacer con estos barcos más aquí que en Estados Unidos. Si los barcos están allí sólo podemos operar el 20% del tiempo, mientras que el otro 80% tienen que estar en Estados Unidos para adiestramiento, mantenimiento, etc... Teniendo los destructores aquí podemos operar el 50% del tiempo con ellos en OTAN y el otro 50% estar en la base».

En la misma línea, durante su toma de posesión el pasado mes de junio como Comandante de las Actividades Navales de Estados Unidos en España y Comandante Jefe de la Estación Naval de Rota, el capitán de navío David S. Baird aseguró que se estaban concretando los detalles de la llegada de los nuevos destructores con el Gobierno español. Al tiempo que subrayó la importancia estratégica para Estados Unidos de la Base Naval de Rota , debido a su localización y a que tienen dentro de la misma «primera línea de seguridad» el puerto y el aeropuerto para apoyar los intereses de «Estados Unidos, la OTAN y Europa».

Actualmente unos 3.000 militares estadounidenses están destinados en la Base Naval de Rota , por lo que aunque se incrementase su número en 600 más, no superaría el límite de personal autorizado: 4.250 militares y 1.000 civiles. Según datos de 2018 proporcionados por la Armada la U.S. Navy invierte anualmente 153 millones de euros en esta base, que es la más grande de España, con un perímetro de 26 kilómetros, un área de 2.300 hectáreas y un puerto de 2.400 metros de línea.