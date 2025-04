LA VOZ se reencuentra con la sociedad gaditana con sus tradicionales premios

LAVOZ de Cádiz comienza el año 2022 recuperando uno de los eventos anuales más importantes para este periódico: la entrega de sus tradicionales premios a aquellas personas, empresas o instituciones que llevan el nombre de la provincia gaditana más allá de nuestras fronteras.

El Parador Atlántico volvió a ser escenario este jueves de estos tradicionales premios, patrocinados por Caixabank , permitiendo a LA VOZ de Cádiz reencontrarse con la sociedad gaditana tras dos años de ausencia con motivo de la pandemia y la crisis sanitaria. Un acto lleno de emoción con unos premiados de auténtico lujo: el fotoperiodista Emilio Morenatti , las Bodegas Barbadillo , el abogado y experto en derecho comunitario y política pesquera Javier Garat , y el que ha sido durante seis años entrenador del Cádiz Club de Fútbol, Álvaro Cervera .

Destacar la presencia en este acto de la directora territorial de Caixabank en Andalucía Occidental y Extremadura, María Jesús Catalá . Asimismo, del subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, José Pacheco ; de la delegada del Gobierno andaluz, Ana Mestre ; de la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez ; del alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora ; además de otras autoridades civiles y militares y de distintos representantes del sector empresarial y de la sociedad gaditana.

Por parte del grupo Vocento, estaban presentes la directora general de ABC, Ana Delgado ; el director general de ABC Andalucía, LA VOZ de Cádiz y Hoy de Extremadura, Álvaro Rodríguez-Guitart ; el director de ABC Sevilla, Álvaro Ybarra ; y el director de LA VOZ de Cádiz, Ignacio Moreno Bustamante .

El acto fue conducido por Silvia Sanz , presentadora del programa Despierta Andalucía de Canal Sur Televisión, que dio la bienvenida a los asistentes recalcando la importancia de la celebración de estos premios tras los duros meses de pandemia destacando que con estos galardones se reconoce y se distingue la calidad, el talento y la labor de aquellas personas e instituciones que aportan valor a la marca Cádiz y que sitúan a la provincia en el lugar que se merece.

Puesta de largo

El director de LAVOZ de Cádiz, Ignacio Moreno Bustamante, abrió el turno de intervenciones asegurando que con estos premios, además de los de Turismo, la Gala Solidaria, los Premios de Gastronomía GURMÉ, Los Premios Digitales o los desayunos informativos de La Mirada Económica... «intentamos aportar nuestro granito de arena al crecimiento y desarrollo de la provincia». Afirmó que este año 2022 es especial porque « LA VOZ se ha hecho mayor de edad . Dieciocho años pueden considerarse pocos para un periódico, pero créanme que son todo un camino vital para los que formamos parte de la redacción» destacando que han sido muchas noticias las que se han contado en este tiempo «consolidando a este periódico como el medio líder de audiencia en la provincia».

Tras hacer un breve recorrido por las trayectorias de los distintos premiados de la noche, Ignacio Moreno Bustamante insistió en que «aún nos quedan muchísimas cosas por contar. Ahí fuera hay cientos de noticias que estamos deseando llevarles a sus dispositivos móviles, a sus tablets, a su ordenador, a su periódico porque, siempre que ustedes decidan leernos, aquí seguiremos».

A continuación, tomó la palabra la directora territorial de Caixabank, María Jesús Catalá, que aseguró que «es todo un privilegio apoyar este acto de homenaje a estos ciudadanos ilustres gaditana porque Cádiz es una esta tierra inspiradora , que despierta talento y lo va cosechando por todo el mundo. Porque Cádiz suena en todo el mundo».

Dos siglos de historia

Sanlúcar de Barrameda, ciudad que este 2022 ostenta la capitalidad gastronómica, fue sin duda protagonista en esta noche recayendo uno de los premios en las Bodegas Barbadillo . El pasado año celebraban el 200 aniversario de su fundación demostrando que para estar en la vanguardia hay que respetar las tradiciones y la mejor manera de hacerlo es apostando por lo más moderno. Y eso es precisamente lo que han hecho desde Barbadillo, cosechando grandes logros a lo largo de sus dos siglos de historia con importantes reconocimientos en todo el mundo. Su presidente, Manuel Barbadillo, recogió el galardón de manos de María Jesús Catalá, directora territorial de CaixaBank.

Manifestó que que « los vinos de Sanlúcar y Andalucía son eternos y esto hace mucho más fácil cumplir años. Nosotros hemos cumplido ya doscientos haciendo el mismo vino y con los mismos procedimientos. Somos una empresa familiar y hemos transmitido nuestro legado de generación a generación». Añadió que «la manzanilla es una seña de identidad y una cultura viva» y recordó que los padres de la Constitución de 1812, que tuvo como cuna la ciudad de Cádiz, la bebieron siendo uno de los iconos más importantes de nuestra tierra.

La búsqueda de la excelencia

Y llegó la hora de los auténticos protagonistas de la noche, los premiados. El primero de ellos, Emilio Morenatti , compañero de profesión que dio sus primeros pasos en la ciudad que lo vio crecer: Jerez. Tras entrar en la agencia EFE se convirtió en uno de los fotoperiodistas más destacados de nuestro país destacando sus trabajos en zonas de conflicto de África o de Oriente Medio, donde incluso llegó a estar secuestrado o a ser víctima de un atentado.

Por su amplia y dilatada trayectoria cuenta con numerosos premios como la mención de honor en los World Press Photo, el premio Ortega y Gasset o el de Fotoperiodismo del año en 2010. Pero sin duda su mayor reconocimiento llegó hace unos meses y a raíz de sus trabajos durante la pandemia con el premio Pulitzer, convirtiéndose en el primer español en conseguirlo en solitario con unas fotografías que servirán para explicar a futuras generaciones lo que supuso la crisis del coronavirus.

Emilio Morenatti recibió el premio de manos de Álvaro Ybarra, director de ABC de Sevilla. Resaltó sus comienzos en la prensa local asegurando que es «una gran escuela en la que eché los dientes hace ya unos treinta años. Nunca olvidaré mis orígenes en esta tierra , en la que me jubilaré». Reivindicó el periodismo local «donde empecé trabajando muy duro y haciendo un periodismo de verdad».

Embajador de Sanlúcar

El tercer premio fue a parar a uno de los gaditanos más influyentes en Bruselas, Javier Garat , embajador de Sanlúcar y fiel defensor de los pescadores españoles, europeos y de todo el mundo en las negociaciones que han sido claves para este sector en los últimos años. Es presidente de la Asociación de las Organizaciones Nacionales de Empresas Pesqueras de la UE y de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA). Consciente de que la pesca no pasa por su mejor momento, asegura que el sector necesita garantizar el relevo generacional.

Ana Delgado, directora general de ABC fue la encargada de entregarle el premio a Javier Garat, que destacó el talento existente en Cádiz insistiendo en que « nos lo tenemos que creer porque tenemos una gente fantástica ». Hizo un llamamiento a las fuerzas políticas para que «trabajen de la mano y unidos porque solo así conseguiremos atraer inversiones y mejorar la calidad de vida de los gaditanos».

Un orgullo para el Cádiz

El último premio y no por ello menos importante fue para Álvaro Cervera , con el que el Cádiz Club de Fútbol ha protagonizado momentos históricos a lo largo de los seis años en los que ha ejercido como entrenador del equipo de amarillo. Su poder para crear una conexión y un fuerte vínculo entre la afición y el equipo fueron clave en los momentos más críticos. Su despedida del Cádiz fue entre lágrimas y emoción.

Cervera recibió su galardón de manos de Álvaro Rodríguez Guitart, director general de ABC Andalucía. Afirmó que «normalmente a los deportistas se nos premia cuando ganamos algo, este no es el caso. Este premio es por una trayectoria y eso me hace más ilusión si cabe » asegurando además que «este premio que recibo hoy es por un viaje de 6 años que hicimos juntos, aunque el destino se me haya escapado. Un viaje que, de todas formas, mereció la pena».

Tras dar la enhorabuena a todos los premiados, la presentadora les invitó a subir al escenario, donde se hicieron la tradicional foto de familia que inmortalizó estos premios del reencuentro.

Noticias relacionadas DIRECTO: Así ha sido la entrega de los Premios LA VOZ de Cádiz