Novela negra de la pluma de un infante de Marina

En el pecho los galones de sargento sobre el uniforme de Infantería de Marina, bajo el brazo, un libro y en la mano, un bolígrafo. Daniel Fopiani (Cádiz, 1990) es militar y escritor y lleva a gala ambos oficios. Empezó a escribir muy joven y ya apuntaba maneras. Su primer premio lo ganó en el certamen de relatos de la Escuela de Suboficiales de la Armada, en 2013. Después, una carrera imparable, más premios en certámenes, articulista y tres novelas. Con la primera, ‘La Carcoma’, ganó el Premio Valencia Nova de Narrativa en 2017; la segunda, ‘La melodía de la oscuridad’, resultó finalista a la mejor novela de Cartagena Negra 2020 y ahora llega con ‘El corazón de los ahogados’, ambientada en la isla de Alborán, donde la Armada Española tiene un destacamento permanente.

«En el pequeño camposanto de la isla de Alborán aparece una cabeza decapitada de origen africano , rodeada de gaviotas mutiladas en un extraño ritual. La sargento de Infantería de Marina, Julia Cervantes, es enviada a la isla tras el macabro descubrimiento. Después de varios años, sigue sin superar la muerte de su marido», se lee en la contraportada de la novela. La cosa promete.

Diez soldaditos

Cuenta Daniel que la idea de la novela viene de lejos y de su afición por Agatha Christie .Cuando en 2009 estuvo por primera vez destinado en Alborán se dio cuenta del parecido de esta isla con la del Negro, donde la escritora sitúa la acción principal de su novela ‘Diez Negritos’ . «Entonces pensé que si alguna vez escribía sobre Alborán tenía que relacionarlas. Pero para realizar ese homenaje a Agatha Christie debía tener más confianza en mi narrativa. Fue hace un par de años cuando descubro que la nana original ‘diez negritos’ se tradujo por ‘diez soldaditos’. Y para mí eso fue una señal de que era el momento adecuado para escribir la novela», cuenta. Alborán es «una escena perfecta para un thriller», ya que «además del edificio del faro y de la sensación de claustrofobia al estar en un espacio tan pequeño, cuenta con una ruta subterránea que atraviesa la isla de punta a punta, la ‘cueva de las morenas’, y con un cementerio con tres tumbas ».

Fopiani repite en el género negro, como en sus novelas anteriores. «Es el que más me gusta porque también es el que me ofrece la oportunidad de reflexionar sobre ciertos aspectos de la sociedad actual», explica el autor.«En ésta utilizo la historia para hablar de la inmigración ilegal o de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas , por ejemplo».

El gaditano afirma que esta es su «mejor novela, porque es la última y en cada nueva obra mi narrativa va mejorando». Ha tardado casi tres años en escribir ‘El corazón de los ahogados’ y en ella ha vertido «todo mi esfuerzo». «Me considero un autor lento, me preocupo por que mi narrativa sea lo mejor que puedo dar en ese momento. Necesito maceración entre novela y novela y en cada una de ellas me vuelco entero », declara.Tanto es así que no quiere «ajustarse al ritmo del mercado editorial de un libro al año. Soy incapaz de hacer eso». Pero no quiere decir que no escriba todos los días. «Es complicado compaginar el oficio de escritor con el de militar. Pero hasta ahora lo hecho con profesionalidad y espero seguir haciéndolo».

Ha conseguido tener una legión de seguidores , que esperan el momento del lanzamiento de sus novelas y el boca a boca hace que el éxito de este infante siga creciendo. «A través de redes sociales me he sentido superado en el lanzamiento de la novela. Tengo muchos mensajes y poco a poco respondo a todo el mundo para dar las gracias, que es lo menos que puedo hacer».

Thriller y mucho más

Este sargento se ha ganado a pulso un hueco en el sector editorial, tanto es así que Lorenzo Silva describe ‘El corazón de los ahogados’ como una novela en la que se aúna «nervio, atmósfera e inteligencia» que «sorprende y atrapa al lector».

«Hay una gran comunidad entre los escritores» , asegura Fopiani, tanto a nivel nacional como entre los de la provincia. «Somos un grupo de compañeros que estamos enamorados del lugar que nos ha visto crecer y lo llevaremos por bandera donde estemos », dice. Al tiempo que señala que intenta «siempre hablar de Cádiz cuando voy a presentar o a firmar mis obras fuera».

Como por delante lleva siempre su profesión, que queda reflejada en sus novelas, para las que utiliza su experiencia como miembro de los Equipos Operativos de Seguridad de Infantería de Marina. Un «homenaje» al cuerpo al que pertenece y además, una forma de dar a conocer las Fuerzas Armadas a la sociedad. « Hablar de militares no es hacerlo de enfrentamiento bélico , también llevamos a cabo acciones humanitarias como se ha visto en La Palma, en la lucha contra el tráfico ilegal de personas en el Mediterráneo o en las operaciones ‘Balmis’ o ‘Baluarte’», de lucha contra la pandemia y en las que ha participado este militar gaditano.

Por delante, Fopiani tiene su ascenso a sargento primero y un posible cambio de destino, aunque le gustaría seguir en Cádiz, así como borradores de la que quizá sea su próxima novela, o no. Cada día escribe y se enfunda el uniforme. No sabe donde le llevará la vida, pero una cosa tiene clara «no publicaré nada nuevo, al menos, hasta el año que viene» y «en mi próxima novela, el covid estará presente, pero la mascarilla no va a ser la protagonista» .