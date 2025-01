No habrá despidos en las plantas de Alestis de la Bahía de Cádiz

Parece que la situación de los trabajadores de Alestis de las plantas de la Bahía de Cádiz empieza a vislumbrar buenas noticias. El presidente del Comité de Empresa de Alestis, Pedro Lloret ha informado a los medios que existe una intención de pre-acuerdo por el que no habrá despidos en las plantas gaditanas. Concretamente, si el acuerdo se alcanza esta tarde en votación y asamblea, todas las salidas serán en función de las medidas acordadas a lo largo de estos meses. Asimismo, la empresa se comprometería a quedar a la espera de que mejore el sector a lo largo de 2021 y se pueda asegurar todo el empleo actual.

Las dos grandes industrias aeronáuticas, Airbus y Alestis , con cuatro factorías en la Bahía de Cádiz, mantienen las espadas en alto sobre el futuro más inmediato de su plantilla. Ambas compañías frenaron temporalmente sus planes de ajuste laboral a finales del pasado septiembre a la espera de negociar medidas sociales que eviten los despidos previstos. Las conversaciones entre la dirección y los distintos comités intercentros siguen adelante con el objetivo de estructurar un recorte de plantilla a golpe de prejubilaciones, bajas incentivadas y excedencias.

Un escenario complicado se dibuja sobre uno de los principales proveedores de Airbus, la compañía Alestis Aerospace , con dos plantas en Cádiz, una en Puerto Real y otra en El Puerto. El grupo Aciturri, principal accionista de esta empresa, implantó un ERTE entre junio y septiembre para el 80% de su plantilla en las cinco plantas españolas: dos en Sevilla, una en Vitoria y dos en Cádiz. Sin embargo, la caja de los truenos estalló a mediados de septiembre , dos semanas antes de expirar el ERTE, cuando la compañía anunció un ERE para 582 empleados en España, de los que 233 correspondían a Cádiz (182 a la planta de Puerto Real y 51 a la de El Puerto). El anuncio desencadenó una jornada de protestas que colapsaron la Bahía y una huelga indefinida, que se mantuvo hasta que la dirección de la compañía y los agentes sociales lograron un preacuerdo mediante el cual se frenaba el despido colectivo y se fijaban las bases para reducir de manera no traumática 440 empleos en las factorías españolas. Alestis presentó un plan con prejubilaciones a partir de los 58 años, bajas pactadas y excedencias. Este principio de acuerdo ha tranquilizado las aguas, pero no las ha llevado definitivamente a su cauce.

Desde el pasado 1 de octubre hasta el día 22 la mesa negociadora tuvo abierta la lista para que los trabajadores que quisieran se inscriban en alguna de las modalidades establecidas para abandonar la empresa , sin embargo, el problema, según fuentes sindicales, radica en que no se va a llegar a la cifra fijada por la empresa de 440 salidas. ¿Qué pasará entonces? Los sindicatos lo tienen muy claro y no aceptarán un ajuste traumático de plantilla. «Cualquier solución pactada, menos un ERE·. De momento, la compañía firmó un nuevo ERTE el 1 de octubre hasta el 31 del mismo mes con el objetivo de madurar el preacuerdo y calmar los ánimos. Los sindicatos quieren que el ERTE se extienda hasta el 31 de enero de 2021 y no se contempla por su parte despidos, habrá que estar atentos a que incluye de estas medias solicitadas por los sindicatos en este posible acuerdo.