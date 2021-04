Actualizado: 27/04/2021 15:46h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La incidencia del coronavirus se está reduciendo en la provincia de Cádiz. Después de días de continuas subidas, especialmente en la Sierra de Cádiz, la cuarta ola comienza a remitir. Ya se ha bolegado la curva de contagios y cada día se registran menos positivos, rondando el centenar diario. Además, gracias al efecto de las vacunas en la población más vulnerable, se ha frenado tanto la mortalidad como las hospitalizaciones y los ingresos graves.

Cádiz ha bajado su incidencia en un día clave, en la víspera de la reunión del comité de expertos, que esta tarde (18 horas) se citan para estudiar la situación epidemiológica de Andalucía y fijar las nuevas restricciones y medidas para frenar el covid. La tasa se queda en 172,6 contagios por cada cien mil habitantes en los últimos 14 días, 30 puntos menos que el martes pasado. Hubo un ascenso claro tras la Semana Santa que se ha logrado contener.

Mejoran los datos en la serranía gaditana. Aún sigue en riesgo alto (711,2) y posiblemente seguirán las restricciones, al ser el único distrito gaditano que está en Nivel 4 de alerta. En este momento hay nueve municipios que serían confinados este jueves al superar la tasa de 500 (Ubrique, Setenil, Alcalá del Valle, Algodonales, El Bosque, Espera...), y tres de ellos se quedarían sin actividad esencial al estar por encima del millar (Villamartín, Bornos y Puerto Serrano).

No obstante, Benaocaz (445,8) y Prado del Rey (447,2) han logrado reducir su incidencia por debajo de esos límites , mientras que Alcalá del Valle (991,5) y El Bosque (982,7) han conseguido bajar de los 1.000.

Es más compleja la situación en Barbate (811,3), ya fuera de la Sierra, enclavada en el distrito Bahía de Cádiz-La Janda. Mantiene la subida y seguirá confinada una semana más, a la espera de que no alcance el millar.

En cuanto a las grandes ciudades de la provincia, hay una ligera subida en Cádiz capital (91,8) y Chiclana (94) mientras baja también levemente en El Puerto (138,7) y San Fernando (88,4). Jerez se mantiene en 130.

En la actualidad hay diez pueblos confinados: Villamartín, Alcalá del Valle, El Bosque, Puerto Serrano y Ubrique, donde además está suspendida toda actividad no esencial, y Benaocaz, Barbate, Algodonales, Bornos y Espera, con sólo cierre perimetral.

Esta es la situación de todos los municipios de la provincia de Cádiz:

Provincia de Cádiz 172,6

-Campo de Gibraltar Oeste 80

Algeciras 78

Barrios (Los) 96,7

Tarifa 71,5

-Campo de Gibraltar Este 65,9

Castellar de la Frontera 98,1

Jimena de la Frontera 44,7

San Martín del Tesorillo 35,7

Línea de la Concepción (La) 75,4

San Roque 50,7

-Bahía de Cádiz-La Janda 128,6

Alcalá de los Gazules 76,5

Barbate 811,3

Benalup-Casas Viejas 71,6

Cádiz (capital) 91,8

Chiclana de la Frontera 94

Conil de la Frontera 35,1

Medina Sidonia 59,5

Paterna de Rivera 18,3

Puerto de Santa María (El) 138,7

Puerto Real 71,9

San Fernando 88,4

Vejer de la Frontera 229,8

Jerez-Costa Noroeste 131,5

Chipiona 62,4

Jerez de la Frontera 130,9

Rota 140

San José del Valle 67,7

Sanlúcar de Barrameda 164,7

Trebujena 14,3

-Sierra de Cádiz 711,2

Alcalá del Valle 991,5

Algar 70,0

Algodonales 726,5

Arcos de la Frontera 246,6

Benaocaz 445,8

Bornos 1.071,3

Bosque (El) 982,7

Espera 801,2

Gastor (El) 173,5

Grazalema 49,7

Olvera 210,9

Prado del Rey 447,2

Puerto Serrano 2.650,5

Setenil de las Bodegas 656,7

Torre Alháquime 0

Ubrique 560,1

Villaluenga del Rosario 0

Villamartín 1.442,2

Zahara 145

En Andalucía

Un total de 114 localidades andaluzas superan este martes 27 de abril la tasa de 500 casos de coronavirus Covid-19 por cada 100.000 habitantes en 14 días fijada por la Junta como criterio para el cierre perimetral y 37 de ellas la tasa de 1.000 casos que obliga a suspender toda actividad no esencial a 48 horas de que se vuelvan a actualizar las restricciones vigentes por municipios.

Ello supone un aumento de 16 municipios en relación a los 61 que tienen vigente únicamente el cierre perimetral hasta las 00.00 horas del próximo viernes 30 de abril, mientras que son seis menos que los 43 que no tienen actualmente actividad no esencial.

Según los últimos datos actualizados por la Consejería de Salud, consultados por Europa Press, los 114 municipios por encima de la tasa de 500 casos Covid en las últimas dos semanas se reparten por las ocho provincias, ya que Granada registra 45 localidades, Jaén 22, Sevilla, Cádiz y Huelva diez, Almería y Málaga seis y Córdoba cinco.

Igualmente, todas las provincias registran localidades que superan el millar de contagios por cada 100.000 vecinos en los últimos 14 días, lideradas por Granada con 15, seguida de Jaén con seis, Málaga con cuatro, Cádiz y Sevilla con tres y Almería, Córdoba y Huelva con dos.

Alfarnate, la mayor tasa de Andalucía

En concreto, las 37 localidades con más de 1.000 casos Covid confirmados en las últimas dos semanas se localizan dos en la provincia de Almería, Santa Fe de Mondújar (2.603) y Líjar (1.269); tres en Cádiz, Puerto Serrano (2.650,5), Villamartín (1.442,2) y Bornos (1.071,3); y dos en Córdoba, Conquista (1.366,1) y Castro del Río (1.042,8).

A ellos se suman 15 en Granada, Colomera (3.149), Domingo Pérez de Granada (2.733,4), Agrón (2.307,6), Montejícar (1.706,1), Orce (1.603,3), Pampaneira (1.577,2), Fornes (1.438,8), Darro (1.407,5), Salar (1.373,5), Albuñuelas (1.371,5), Campotéjar (1.301,8), Huéscar (1.236,9), Beas de Guadix (1.215,8), Rubite (1.047,1) y Gualchos (1.040,4) y dos en la provincia de Huelva, Santa Olalla del Cala (1.088) y Cumbres Mayores (1.029,1).

En la provincia de Jaén son seis, Frailes (2.712,9), Santiago-Pontones (1.717,6), Navas de San Juan (1.347,1), Campillo de Arenas (1.199,3), Fuerte del Rey (1.107) y Huesa (1.004,1); cuatro en Málaga, Alfarnate (4.976,5), Alfarnatejo (1.648,3), Sierra de Yeguas (1.024,7) y Cuevas del Becerro (1.001,8); y tres en Sevilla, El Palmar de Troya (1.920,6), Martín de la Jara (1.163,2) y Villamanrique de la Condesa (1.139,1).

Municipios con tasa entre 500 y 1.000

Los otros 77 municipios que superan la tasa de 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días sin alcanzar el millar son cuatro en la provincia de Almería, Benahadux, Viator, Pechina y Líjar; siete en Cádiz, Algodonales, Setenil de las Bodegas, Barbate, Ubrique, Espera, El Bosque y Alcalá del Valle; y tres en Córdoba, Palenciana, Fuente-Tójar y Benamejí.

En la provincia de Granada son 30, Nigüelas, Lecrín, Dúrcal, Valle del Zalabí, Villa de Otura, Benalúa, Alhama de Granada, Chauchina, Benalúa de las Villas, Fuente Vaqueros, Santa Fe, Castril, Cijuela, Peligros, Lújar, Escúzar, Lugros, Jun, Íllora, Dehesas de Guadix, Marchal, Güéjar Sierra, Quéntar, Pulianas, Villanueva Mesía, Fonelas, El Valle, Montillana, Iznalloz y Zafarraya.

A ellos se suman ocho en la provincia de Huelva, Almonaster la Real, Galaroza, Cartaya, Cumbres de San Bartolomé, Rociana del Condado, Santa Ana la Real, Almonte y Chucena; y 16 en la provincia de Jaén, Quesada, Sorihuela del Guadalimar, Guarromán, Santo Tomé, Pegalajar, Linares, Arquillos, Sabiote, Valdepeñas de Jaén, Noalejo, Hinojares, Arroyo del Ojando, Beas de Segura, Torreblascopedro, Alcalá la Real y Castillo de Locubín.

En la provincia de Málaga hay dos, Almargen y Periana, y siete en la provincia de Sevilla, Estepa, Aznalcázar, Casariche, Lora de Estepa, El Garrobo, La Luisiana e Isla Mayor.

Varios de estos municipios tienen menos de 1.500 habitantes y en ellos la aplicación del cierre perimetral y la suspensión de toda actividad no esencial no es automática, sino que los respectivos comités territoriales de alerta de salud pública deciden si activan o no las restricciones tras analizar informes epidemiológicos específicos