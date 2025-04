Cádiz rinde homenaje y reivindica la figura de José María Pemán

A José María Pemán le gustaba visitar el Oratorio de San Felipe Neri, lugar emblemático de su Cádiz natal , cuna de la Constitución, paraje y recuerdo de la victoria de los valores democráticos y de las libertades. Y justo en este rincón de su Cádiz este lunes este poeta universal recibía un homenaje «merecido y justo» en un momento, además, en el que se han puesto en cuestión sus formas, sus pensamientos, su compromiso con los demás, después de que el Ayuntamiento de la ciudad haya retirado de la que fue su casa de la calle Isabel la Católica la placa que recordaba donde nació el insigne escritor.

Por ello, y porque también este 19 de julio se cumplían los cuarenta años de su marcha, autoridades, intelectuales, gente de la cultura, la política, parlamentarios, académicos, se reunían en el Oratorio para rendirle recuerdo y homenaje, pero sobre todo para reivindicar lo que fue y lo que sigue siendo. Promovido por la Junta de Andalucía se celebraba el acto ‘ Un encuentro con Pemán ’ en el que personalidades y familiares del poeta recordaron y ensalzaron su figura.

Lo destacaba al comienzo del encuentro de forma elocuente y directa la consejera de Cultura de la Junta, Patricia del Pozo . «Se está homenajeando, pese a quien le pese, a un escritor insigne que llevó a Cádiz, a Andalucía y a España a gala y que fue un enamorado de su patria, que luchaba y soñaba por la restauración de la monarquía y de la democracia constitucional», aseguraba.

Arroyo resaltó «las tres facetas de Pemán: como pensador, intentó construir desde los escombros un futuro para los españoles; como escritor, cultivó la poesía, el teatro y el artículo, y como ciudadano, fue un enamorado de España y defensor de los principios monárquicos y constitucionales». «Fue una de las figuras más importantes de las letras gaditanas del siglo XX». «¡Ojalá tuvieran algunos hacia Pemán y su figura el diez por ciento del respeto que se siente hacia otras personas de ideologías diferentes que también hicieron grandes contribuciones a la historia y a la cultura!». «Hoy se va a reconocer a la figura del insigne escritor gaditano en todas sus dimensiones y no se admite ni se acepta la ignominia que supone utilizarlo para enfrentar a los ciudadanos», remarcó ante los largos aplausos de los presentes.

La poesía, su «verdadera vocación»

El relevo de la consejera lo tomó el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz, Manuel Bustos, quien ensalzó al escritor y su «omnipresencia» en todos los momentos importantes de la historia de España del siglo XX. «Su permanente inquietud hizo su obra extensa y además le hizo evolucionar en su pensamiento al ritmo de los cambios que se iban produciendo», afirmó.

«Su figura ha sido condenada al ostracismo, al grupo de los ‘malos’ por personas que desconocen realmente su obra y su vida pero a la larga se les volverá en contra», expuso alto y claro desde el atril del Oratorio. Bustos reivindicó que sobre la figura del escritor gaditano no se ha hecho verdadera justicia a pesar de que ha habido posibilidad de hacerlo. «Sus exposiciones en Cádiz o en Madrid deberían de haber servido de acicate para ensalzar su figura y su extensa obra pero sin embargo fue desapareciendo de los libros de textos», una circunstancia que, según perfiló, ha tenido mucho que ver con el propio compromiso que tuvo Pemán señalándose en momentos claves.

«No se puede entender la historia de este último siglo sin Pemán», reiteró el catedrático quien hizo un detallado repaso por la vida y la historia del escritor desde su juventud, su incorporación al bando nacional, su separación posterior de éste tras la guerra y la lucha que perpetuó por los valores constitucionales que para él representaba la monarquía. Además de su «verdadera vocación», la poesía, a la que se quiso dedicar siempre y que le hizo formar parte de los «inmortales», los autores de las obras «imperecederas». Bustos también valoró de manera especial la vinculación que José María Pemán siempre tuvo con su tierra, Cádiz, y como involucró ese amor por ella en toda su vida, en el Nazareno de Santa María, el Ateneo, en San Antonio... «sus paisanos se sentían muy orgullosos de él», aseguró.

Del mismo modo el escritor y profesor Enrique García Maíquez participaba en el acto para resaltar el excelente y prolífico arte literario de Pemán. Aunque también dejó un mensaje para los que parecen haberlo olvidado. «No persiguen a un escritor franquista sino a quien luchó por la monarquía y el espíritu de la Constitución», afirmó antes de hacer un minucioso y completo repaso de la trayectoria dedicada a las letras del autor gaditano.

«Pemán siempre quiso ser poeta y no quiso ser nunca nada más que eso», sin embargo sus propias convicciones le llevaron a participar de otros foros. «Su verdadera vocación de fe, monarquía y patria le sacaron de su torre de marfil». Para García Maíquez, Pemán «lo fue todo en España», sin embargo, «conservó una humildad que fue reconocida y agradecida por otros muchos autores». Un «ejemplo desbordante y talentoso del que no podemos permitirnos el lujo de renunciar».

Referente de articulistas

Participaba también en este tributo al escritor gaditano el director de ABC de Sevilla, Álvaro Ybarra, quien definió a José María Pemán como «uno de los mejores articulistas de España», como así también recordó que lo habían ensalzado otros nombres tan insignes y reconocidos como Paco Umbral y Antonio Burgos. Ybarra leía uno de los artículos que el autor gaditano dejó en el periódico. El último que entregó antes de morir. «La tarea de elegir uno para este acto no ha sido fácil ya que estuvo cincuenta años escribiendo en ABC», confesó. Y así comenzó a leer el seleccionado, el que se publicó justo dos días después de su fallecimiento abriendo un suplemento especial que hizo ABC con motivo de la muerte del poeta. «Rezumaba concordia. Pemán era un hombre de espíritu liberal que apostó por la convivencia y por devolverle la soberanía al pueblo a través de la figura del Rey y el régimen del 78», concluyó su intervención.

El momento más emotivo del acto se vivía cuando el propio hijo de Pemán, José María Pemán Domecq salía ante los presentes y recordaba a su padre. «Queríamos agradecer los innumerables actos de afecto, educación, cariño que hemos recibido tras el acto injusto de haber retirado la placa. Él amaba su ciudad e intentó ayudar a todos los que le pedían un favor, también a exiliados que querían volver a España...», expuso. Y contó un episodio que vivió con el alcalde de Cádiz, José María González, ‘Kichi’, artífice de esta polémica retirada. «Pude conversar con él y me dijo que era un gran admirador del literato Pemán y que pensaba que había sido el mejor embajador de la ciudad... prefiero no hacer más comentarios...», lo dejaba en el aire con una sorna parece que heredada. Y continuó, «en algún momento esa placa volverá donde tiene que estar porque con la justicia y la verdad siempre se cumple. El no conocer su gran aportación es un desatino en un país de la cultura de nuestra España».

Y así pasó a dar lectura al poema ‘Piropo a Cádiz’, tras el que se escuchó un sonoro y largo aplauso que le hizo emocionarse de manera visible. La Orquesta Barroca de Cádiz puso también música y talento al encuentro con la interpretación de dos composiciones.

Además el nieto de Pemán, Manuel Guerrero, hacía una extensa y elaborada semblanza de su abuelo, de una forma muy personal. Por último la delegada de la Junta, Ana Mestre, cerraba el acto con la lectura del 'Documento de adhesión a favor de la concordia'. Y quiso dejar claro: «este acto no señala acreedores políticos de un bando ni de otro porque los españoles del siglo XXI se sienten ya de un solo bando, distintos pero convergentes».

Un encuentro de concordia dedicado a Pemán y Alberti La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, anunció en su intervención durante el acto de recuerdo y reivindicación de la figura de José María Pemán que la Junta está promoviendo y preparando ya la próxima celebración de un encuentro anual que llevará por nombre ‘Letras para la Concordia’ y que estará centrado en la figura de José María Pemán y de Rafael Alberti, dos autores, uno gaditano y otro portuense, de signos y convicciones contrarias pero ambos amantes y profetas de sus tierras. Insignes embajadores también de Andalucía y de España ya que a los dos sus poesías le llevaron a ser universales y para siempre «inmortales».