Las cuarenta escapadas que hay que realizar cuando acabe la cuarentena

La elección de Antonio Orozco

Antonio Orozco es como esos futbolistas que no sólo juegan sino que, además, distribuyen el juego. Así, no sólo es cocinero y director de la Escuela de Hostelería de Arcos, es también el principal impulsor del concurso gastronómico Chef Sierra de Cádiz , que busca darle un impulso a la gastronomía, a los productos y los cocineros de este tesoro gaditano. En sus recomendaciones, no falta, por tanto, lugares donde darse un buen homenaje.

1- La piscina (El Gastor)

En la Sierra me escaparía al Gastor a disfrutar de una buena mesa con vistas al atardecer en el Restaurante ‘La piscina’ y disfrutar de su merluza albardada con velo ibérico y muselina de guisote gastoreño para marchar a descansar al hotel la Donaira.

2 -Bar Josefi (Zahara de la Sierra)

Otro día tras pasear por senderos de la Garganta Verde, llegaría a Zahara de la Sierra y disfrutaría de los guisos y platos tradicionales del Bar Josefi.

3 - La casa del farero (Sancti Petri)

Un paseo por Santi Petri permite observar el antiguo templo de Hércules bajo la caricia del sol. En el Restaurante La casa del Farero se disfruta del pescado capturado en el caño.

4 - Cuatro Estaciones (Vejer)

Subir en moto a Vejer y disfrutar de la mesa del Restaurante 4 estaciones, degustar su Perdiz en escabeche y seguir la ruta hasta Zahora donde gozar con su puesta de sol.

5 - Código de Barra (Cádiz)

Para volver a sentir la fusión de culturas me iría a Cádiz a pasear por sus callejuelas cerca de la catedral. Y luego, a comer una auténtica interpretación de la caballa con fideos en el Restaurante Código de Barra.

6 -Viu (Barbate)

Para retomar nuestra pureza y naturaleza, viajaría a Barbate para pasear por los pinares de la Breña y degustar en Viu sus atrevidos platos de atún de almadraba.

7- Castillo de Castellar

Pasear por la ruta del contrabando y llegar a Castellar, alojarse en el hotel castillo de Castellar y degustar en el restaurante de Tugasa sus platos de setas del Parque de los Alcornocales es una delicia.

8- El Espejo (Sanlúcar)

Sanlúcar, el templo de la gastronomía de la provincia , con sus preciosas calles impregnadas de aroma a Manzanilla. Y de allí, la cocina del restaurante el Espejo, gastronomía ligada al territorio.

9- El Tambor del Llano (Grazalema)

Un día de senderismo por Grazalema para luego descansar en el hotelito rural el Tambor del Llano, donde seremos agasajado con sus corderitos, verduras ecológicas y vinos de montaña.

10- La posada del duende (Arcos)

Practicar piragüismo, pescar o bañarnos en agua dulce junto a un paraje natural en el lago de Arcos y disfrutar de las vistas en el restaurante La posada del Duende, con sus carnes a la brasa.