FACEBOOK LIVE «Cuando empecé hace 22 años las redes sociales no eran lo que son hoy» Javier Chacón, "Javi the Barber", barbero isleño reconocido por su impacto en redes sociales y por su trabajo con futbolistas famosos

«Cuando yo empecé hace 22 años las redes sociales no eran lo que son hoy. Yo trabajo en un barrio pequeño, y esta era la única forma de darle más visibilidad a mi trabajo, de compartirlo, de que todo fuera más profesional», apostilla Javier Chacón, el barbero preferido por los futbolistas.

Javier explica en el Facebook Live que ha protagonizado este lunes en La Voz que en su negocio las redes requieren un tiempo de dedicación, por ejemplo para cuidar la fotografía. «Yo le pongo constancia a mi trabajo, y me empleo duramente para compartirlo, pero cuándo llega ese tirón del éxito no lo puedes controlar, es algo de lo que no eres del todo consciente.».

'Javi the Barber' es conocido por su trabajo y su impacto en redes sociales. «Diariamente le dedico un tiempo a trabajar las redes sociales, a compartir mi trabajo. Me lo planteo como una inversión», dice este joven isleño que explica que empezó a coger menos clientes y dedicar algo más de tiempo a hacer las fotos y compartirlas. «Empecé con Instagram hace cinco años, y hace cuatro empezaron a llegarme 10.000 seguidores mensuales. Fue toda una sorpresa», dice.

Al mismo tiempo que iba adquiriendo fama, a Javi comenzaron a llegarle los patrocinadores. «Ellos buscan publicidad, me ayudan y yo a ellos. Es una ayuda mutua», destaca. Y una cosa, lleva a la otra. Al mismo tiempo muchas páginas de moda y ropa empezaron a compartir el trabajo de este barbero isleño y comenzó a dar cursos de formación.

«Los jugadores de fútbol empezaron a llegar a través de mi formación a otros barberos. Ellos eran los que me recomendaban cuando los futbolistas venían a jugar por aquí», dice Javi que resalta: «Hoy los futbolistas son verdaderos iconos de moda. A mí barbería vienen clientes pidiéndome cortes de jugadores concretos. Cada semana pelo a gente del Betis o el Sevilla, y me acerco a El Rosal. Del Cádiz pelo casi a los 20 jugadores y al entrenador».

En cuanto al cuidado personal del hombre, dice que ha cambiado mucho, de forma brutal. «Es el hombre el que ha demandado cambiar su imagen: de pasarse cada mes y medio por la barbería, a hacerlo cada dos semanas. Las barberías se han triplicado».

En cuanto a su trabajo con futbolistas famoso cuenta que el primer cliente jugador que tuvo vino hasta la barriada de la Bazán desde Sevilla. «Mientras le pelaba no sabía quién era. Después lo busqué por las redes sociales y resultó ser Adil Rami, campeón del mundo con Francia».

Tiene tal cantidad de demanda que a la pregunta de cómo les da cita responde: «Yo me planifico semanalmente a través de una app de gestión de citas, y dedico dos medios días a atender a los futbolistas, aunque por el entrenamiento también puedo modificar las citas».

En cuanto a las anécdotas que le han podido pasar con ellos cuenta que hace un par de años un brasileño que jugaba en el Schalke 04 vino a Granada a visitar a su hermano. «No pude atenderte porque tenía una formación en Alicante. Y antes de irse a Brasil me llevó a Alemania. Allí también le corté el pelo a Kike Andújar, que ahora ha vuelto a España».

«Lo que realmente me ha cambiado la vida no es el trabajo con los futbolistas, sino cómo me valoran como profesional. En septiembre por ejemplo vendrán durante tres días doce barberos brasileños para conocer mi estilo», dice Javier que cuenta que cuando ve a sus clientes en un partido en televisión se siente orgulloso. «Habrá que acostumbrarse, pero yo alucino. Y más cuando el comentarista habla de que tal jugador se ha cambiado el corte».

«El fútbol me encanta, pero ahora lo estoy viendo menos. Soy del Cádiz CF y del Real Madrid, pero si viene alguien del FC Barcelona, lo mismo hasta lo pelo... (risas). De hecho, antes de estar en el Barça ya pelé a Arturo Vidal...», bromea.

«Lo principal es tener siempre la mente abierta para lo que todavía no conozcamos, y saber que siempre vamos a estar aprendiendo», finaliza.