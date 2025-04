Crimen de Paterna: «Me dijo 'he matado a mi cuñado y voy a ir a la cárcel'»

La intencionalidad. Después de que F.H., el acusado de haber asesinado a tiros con una escopeta a su cuñado y casi haber matado a su sobrino en Paterna de Rivera confesara este lunes que él había sido el autor de esos disparos, ahora lo que realmente centra el juicio con jurado que se está celebrando contra él en la Audiencia de Cádiz es dilucidar con pruebas si lo hizo de manera intencionada o no . Si su voluntad fue ir a matar a estos familiares directos de su mujer por, al parecer, una pelea por herencias, o, como él mismo declaró, lo hizo sin tener esa predisposición. Asesinato, homicidio intentado, homicidio imprudente...

Y la sesión de este martes ha dejado un testimonio que podría resultar clave para el veredicto del jurado. El ofrecido por el guardia civil del puesto de Medina que junto a su compañero acudió primero al aviso de una «reyerta con tiros» y tuvo el primer contacto con el procesado tras la muerte de la víctima, Juan Colón.

Este agente ha declarado cómo se sucedieron los hechos desde que ellos llegaron al lugar, minutos después de que ocurriera ya que estaban en la misma localidad participando en una inspección ocular de otro caso. «Nos avisaron de una reyerta en el Cerrillo, ya habíamos intervenido allí en alguna ocasión por peleas aunque siempre de insultos», ha relatado.

«Nada más llegar un vecino nos dijo que «habían matado a Juan». El cuerpo de este hombre estaba tendido en el suelo y tapado con una manta. Yo que lo conocía lo destapé y efectivamente vi que era él». Y en ese mismo momento observaron como a escasos metros unos familiares, entre los que se encontraban el supuesto autor y su mujer, «empezaron a correr hacia su casa. Les dimos el alto y yo cogí al detenido en su misma casapuerta ».

Entonces, como ha explicado, mantuvieron una breve conversación. «Le pregunté que qué había hecho y me dijo 'he matado a mi cuñado y voy a ir a la cárcel'. Me sorprendió que a pesar de todo estaba relajado y tranquilo ». Y así, y cuando ya en el interior esperaban refuerzos para poderlo trasladar al cuartel de Medina y evitar «un linchamiento», porque fuera empezaba a haber un tumulto de gente «en actitud agresiva», F.H. habló algo más. «Le dijo a su mujer que se divorciara de él, que iba a ir a la cárcel y que se fuera a vivir a Arcos y no volviera al pueblo porque iba a ser la mujer del asesino».

Y, siempre según el testimonio de este agente, la mujer del procesado «muy nerviosa» también les dijo: «Era mi hermano, me ha criado desde pequeña como un padre pero ahora está muerto y bien muerto está», ha recordado el guardia civil ante el tribunal. Según este mismo testimonio no apreció ninguna lesión en esta mujer, un relato que se contradice con el aportado por el encartado que asegura que intermedió porque a su esposa la estaban agrediendo.

Intentó huir

También ha declarado la tía del hijo del fallecido en cuya casa se refugió este joven cuando supuestamente estaba siendo tiroteado por el procesado. Según ha vuelto a confirmar la relación entre la familia era «mala». Esta testigo ha asegurado que el día de los hechos escuchó «voces» y, al menos «dos ruidos fuertes». A los pocos minutos entró su sobrino. « Me dijo que le habían dado un tiro y no dejaba de decir, ¡mi padre, mi padre! , quería salir pero yo no lo dejé, estaba lleno de sangre y cuando se me escapó y salió, se volvieron a liar a tiros contra él». «Sí, él le estaba apuntando», ha contestado a preguntas de la fiscal sobre si esa persona que disparaba era el acusado.

Por su parte, el otro hijo de Juan Colón y hermano del herido, ha afirmado que llegó en cuanto le avisaron de lo que había ocurrido. Como ha detallado, vio a su primo agarrando a la víctima mortal tendido en el suelo ya fallecido y a su hermano lleno de sangre en el baño de la casa donde se había refugiado. Pero también en esa dantesca escena, se encontraba F.H., el procesado. «Estaba con su mujer en el porche, riéndose».

Por otro lado el entonces sargento de la Policía Judicial de Barbate que en ese momento se hizo cargo de las primeras investigaciones, coincidió en asegurar que el supuesto autor mantuvo «una actitud tranquila», que estaba perfectamente consciente cuando se le leyeron los derechos y que no olía a alcohol.

La escopeta que fue intervenida tras los hechos como el arma utilizada por el presunto autor. La Voz Cartuchos, tacos y restos de sangre En la sesión de este martes también declaraban los agentes de Criminalística de la Guardia Civil que recogieron muestras y pruebas nada más ocurrir los hechos. Según han asegurado hallaron varios cartuchos en las proximidades de las viviendas donde se produjeron los disparos, en la calle. Dos de ellos se encontraban tirados en un contenedor. Además también localizaron unos tacos (parte del cartucho que se detona en el tiro) y que uno de ellos impactó incluso en el cuerpo del fallecido, quedando marcado en su costado izquierdo, lo que, como indicaron, puede determinar la poca distancia desde que se le disparó. Por estas muestras recogidas también han afirmado a preguntas de la Fiscalía que no ven «factible» la teoría de que al presunto autor se le escaparan los disparos ya que había una reja y una pared que hubieran podido evitar dichos impactos y que además el cuerpo de Juan estaba lleno de perdigones y ninguno de ellos dio en estos obstáculos. En cuanto a estas evidencias aclararon que el pantalón y el jersey del fallecido tenía «muchos agujeros», del mismo modo que la funda del móvil que guardaba en un bolsillo. Por otro lado en la inspección recogieron restos de sangre de la puerta de la casa de los tíos donde el hijo se refugió, proyecciones de un metro, «posiblemente de un disparo a corta distancia y a las piernas cuando estaba entrando», ha afirmado uno de los agentes. Como han indicado, la sangre cuyas muestras cogieron de esa vivienda, coincide con el ADN del joven herido. El juicio continúa y se estima que para finales de esta semana el jurado podrá emitir su veredicto. Como se recordará la Fiscalía solicita para el acusado la pena de 26 años de prisión por un delito de asesinato y otro de homicidio intentado. La acusación particular pide 44 años de cárcel al considerar que F.H. pudo cometer un asesinato y dos intentos de asesinato al disparar en varias ocasiones al sobrino. Mientras que la defensa entiende que se trata de un homicidio y un delito de lesiones con instrumento peligroso.