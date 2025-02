Ángel Expósito: «Si despreciamos a nuestra historia, creo sinceramente que estamos perdidos»

«¿Cómo le explicas a un controlador de pasaportes en el Aeropuerto JFK de Nueva York que has estado en lugares como Siria, en Irak, en Líbano, en Camerún, en el Reino Unido durante el 'Brexit', en Mali, en Cuba, en la frontera de Colombia, en Sicilia o en Egipto? Seguramente esté omitiendo alguno», de esta forma comenzaba la conferencia titulada 'Los problemas de España vistos desde el Mundo' , del periodista y director del programa 'La Linterna' de la cadena COPE, Ángel Expósito . La exposición se enmarca dentro de las 'Noches de Villanueva', una actividad organizada por la Sociedad Puertorrealeña de Amigos del País dentro de la Casa Club del Villanueva Golf & Croquet en el Barrio de Jarana (Puerto Real). La conferencia estuvo presentada por el escritor, Jaime Rocha , también perteneciente a esta sociedad. «Se me presenta un dilema, hablar solo 5 minutos de Ángel Expósito, cuando eso daría para una conferencia entera», reconocía Rocha durante el acto de presentación.

Durante la conferencia, el periodista entrelazó sus capítulos vividos en su vida profesional, junto a la visión desde el exterior que ofrece España. Comenzó por afirmar que, aunque se debe tener responsabilidad frente a la crisis del coronavirus, ésta no resulta ser comparable a épocas anteriores. «Nos estamos quejando de vicio, cuando yo pienso en cómo lo pasaron mis padres, los más mayores deben estar pensando en que esto es muy grave, pero con lo que han pasado ellos ¿esto es una crisis comparable?, nos estamos quejando demasiado».

Falta de orgullo en España

Este periodista de trinchera –como decía Rocha durante su presentación– afirma que nunca en toda su experiencia profesional ha conocido otro país que no sea España en el que « se pite el himno, se quemen retratos del Jefe de Estado y no se respeten a las figuras institucionales sin que pase nada». En este sentido, «España debe ser el país más fuerte del mundo porque se ha estado destrozando a sí mismo y no lo ha conseguido», reflexiona Expósito. Según Ángel Expósito, desde España, «lo que más despreciamos es nuestra historia y si la despreciamos, creo sinceramente que estamos perdidos».

Esto es achacado por el director de 'La Linterna' como una «falta de orgullo». Además, Expósito señala al Congreso para explicar las razones de los problemas de España: « Tenemos un gobierno inaudito e imposible, un despropósito que hemos fabricado todos. Los verdaderos enemigos son los que están sentados en el Consejo de Ministros y los que lo apoyan: los independentistas y los mal llamados 'bolivarianos'», afirma Expósito.

'Efecto frontera'

El que fuera Premio Especial Manos Unidas 2018, explicó los orígenes de los movimientos inmigratorios mediante el uso de una terminología que él mismo ha comprobado en todas sus experiencias profesionales y personales. «En todos los países en los que he estado existe el 'efecto frontera', ese efecto crea una consecuencia inmediata que es la inmigración en masa. Me sorprende que no vengan muchísimos más . Cuando uno va allí y ve cómo viven, cómo mueren y cómo tratan a las mujeres, es impresionante que no vengan más. Siempre se va del sur al norte o del este al oeste. Cualquiera de los que estamos presentes, también hubiéramos salido pitando. Ese problema no lo sabemos valorar», reflexiona. Ángel Expósito también puso en relieve una situación comparativa entre España y Nigeria: «en Nigeria, cada mujer nigeriana en edad fértil tiene 7,3 hijos, en España, cada mujer española tiene 1,3. Algo que va a ser insoportable a nivel demográfico y que explica el empujón inmigratorio». Para finalizar, el acto dio la posibilidad a los asistentes de participar en una charla/coloquio, en el que se ampliaron diferentes cuestiones que se mencionaron durante la conferencia de Ángel Expósito.

Problemas socioeconómicos

La Sociedad Puertorrealeña de Amigos del País –constituida recientemente– es la organizadora de esta conferencia enmarcada dentro de las 'Noches de Villanueva'. Una de las muchas actividades que desarrollará el colectivo. Su presidente, Don Guillermo Cervera Govantes , ha expresado que la intención es abrir un debate socioeconómico, desde la sociedad civil, enfocado a la creación de riqueza y el fomento de los emprendedores y la creación económica. Para cumplir con este objetivo, la Sociedad Puertorrealeña de Amigos del País está preparando una serie de diversos actos de carácter cultural y deportivo, como las mencionadas 'Noches de Villanueva'; la organización de un torneo interempresas de golf o la celebración de un foro socioeconómico.

En este sentido, el gran reclamo que proporciona la presencia de Ángel Expósito sirve como gran reclamo para dar a conocer a la Sociedad Puertorrealeña. Para cumplir con las medidas sanitarios y evitar las aglomeraciones, la Casa Club del Villanueva Golf & Croquet ha realizado una disminución del aforo permitido a unas 100 personas, resultando ser «menos de lo que podría haber sido, pero preferíamos tener un mayor control», asegura Cervera Govantes. Para el presidente de la asociación, los principales problemas socioeconómicos de la provincia de Cádiz se encuentran en «el paro estructural, al cual se le añaden los paros frutos de las crisis que estamos viviendo».