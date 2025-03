CTM amenaza con un «parón indefinido» en el sector del metal desde el 4 de septiembre

La Coordinadora de los Trabajadores del Metal de la Bahía de Cádiz ( CTM ) continúan con la intención de realizar una huelga general en la Bahía el próximo viernes 4 de septiembre, además de realizar una manifestación durante ese día en el parking de Navantia Puerto Real desde las 10:00 horas. Durante la jornada del martes, portavoces del CTM dejaron abierta la posibilidad de que la huelga general sea «el inicio de un parón indefinido» , algo que no se ha decidido aún y que «dependerá siempre de los trabajadores y de lo que se decida durante la celebración de la huelga general». Este anuncio llega horas después de haberse cancelado la celebración de una asamblea dentro de la factoría de Navantia Puerto Real, en la que los trabajadores tenían previsto decidir el calendario de las próximas movilizaciones. Finalmente, ésta no ha podido celebrarse debido a presuntas «coacciones del comité de Empresa de Navantia Puerto Real», motivo con el que pretende justificar la baja participación en una convocatoria organizada una semana d espués de que el 70% de los trabajadores expresase su voluntad por retomar las actividades en el sector del metal. El pasado 26 de agosto, los propios representantes atrasaron la huelga general para «intentar recomponer fisuras que ha generado en las plantillas las actuaciones del Comité de Empresa de Navantia y que ha demostrado que la mayoría de los trabajadores del sector están por la labor de dignificar las condiciones y no callarse más».

Distanciamiento con Navantia Puerto Real

La brecha entre CTM y el comité de Empresa de Puerto Real sigue abierta. Mientras, desde la Coordinadora halagan al Comité de San Fernando tras la reunión celebrada el 24 de agosto con el fin de abordar la situación particular de los trabajadores del astillero isleño. «Siendo plenamente conscientes de las diferencias que existen entre nuestro sindicato y los que componen este comité, entendemos que nuestra tarea es sentarnos con quien sea necesario para trabajar por la carga de trabajo y el futuro de la Bahía de Cádiz. Ellos han tenido interés y decencia por escucharnos», aseguraban. Durante la mañana del martes, la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya , recibió a la presidenta del Comité de Empresa de Navantia Puerto Real , Margarita Forné . En este encuentro no se valoró la posibilidad de incurrir en un parón a largo plazo y la alcaldesa incluso felicitó «a los trabajadores por la vía democrática adoptada para acabar con el reciente conflicto, que supone un ejemplo de que los problemas se resuelven con voluntad, democracia y participación».

CTM y CGT defienden la huelga general

A falta de conocer si se llegará al supuesto parón indefinido, conviene recordar los 5 motivos que expresan conjuntamente la Confederación General del Trabajo (CGT) y CGT para defender la existencia de la huelga general prevista para el 4 de septiembre : « garantizar el futuro mediante compromisos de cargas de trabajo en el sector del metal en el ámbito de la convocatoria; dar fin a la desigualdad en el ámbito laboral y económico y social de las personas trabajadoras en las empresas auxiliares; garantizar las medidas preventivas que protejan la vida y la salud laboral de las plantillas evitando tristes episodios como los sucedidos recientemente en accidentes con el resultado de muertes en el tajo; evitar la precariedad laboral en el sector; readmisión de todos los despedidos y poner fin a la Política disciplinaria de la patronal del sector».