Aparcamientos Zona Franca saca a oferta pública los dos parkings en superficie del recinto exterior Estos espacios contarán con una bonificación especial, por lo que a la tarifa de arrendamiento se le aplica una reducción del 80 por ciento

El Consorcio de la Zona Franca ha sacado a oferta pública las dos parcelas de su propiedad situadas en el recinto exterior que serán destinadas a la gestión de un espacio de aparcamiento público de vehículos y usos complementarios que dé solución a las necesidades y limitaciones de estacionamiento en esta zona de la ciudad.

Estas parcelas están pendientes de desarrollo urbanístico de Zona Franca y, dado que no se va a actuar en un horizonte a corto plazo, sí que se quiere dar utilidad a estos solares y destinarlos al estacionamiento de coches dadas las dificultades que existen en la actualidad para aparcar.

Destacar que las parcelas que salen a oferta pública son las situadas en la calle Magallanes (donde estaban ubicadas hace años las instalaciones de Supercádiz) y en la calle Ronda de Vigilancia 48 (los antiguos talleres Faro).

La primera de ellas cuenta con una superficie total de 2.238,60 metros cuadrados y se prevé dotarla de 80 plazas de aparcamiento. La segunda de ellas tiene 6.000 metros cuadrados y contará con un total de 200 estacionamientos.

Estas superficies son susceptibles de una bonificación especial. Por tanto, a la tarifa de arrendamiento le sería aplicada una reducción de un 80 por ciento. Los destinatarios de esta bonificación son asociaciones declaradas de utilidad pública que destinen el bien a la realización de fines de utilidad pública o interés social de su competencia.

Asimismo, a aquellas asociaciones que -sin ánimo de lucro- presten servicios no mercantiles a emprendedores o a empresas; o bien a empresas de inserción debidamente inscritas en el registro de empresas de inserción de Andalucía.

Zona Franca aclara en la oferta pública que en el caso de asociaciones que presten servicios a emprendedores o empresas, éstas se refieren a prestaciones de servicios de carácter general y de fomento de la actividad emprendedora o empresarial.

Por tanto, no estarían incluidas aquellas asociaciones sectoriales que solo buscan el beneficio de colectivos específicos. Por otro lado, se especifica que no sería de aplicación la bonificación si en las instalaciones se van a llevar a cabo actividades que puedan considerarse mercantiles o generadoras de rendimiento económico ya que no es la finalidad de la misma.

El fin del plazo para la presentación de las ofertas es el día 17 de abril, estando prevista la apertura pública de las mismas el 22 de abril a las 12 horas.

Además de estas dos parcelas, la Zona Franca también incluye en esta oferta pública dos inmuebles situados en el recinto interior. Uno de ellos será destinado a edificio de oficinas, con una reserva de hasta 400 metros cuadrados. Por otro lado, naves con reserva de hasta 1.000 metros cuadrados.