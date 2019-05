CONTENIDO PROMOCIONADO Las reformas que necesitas para poner tu casa a punto de cara al verano Los cambios en las viviendas y las reformas se disparan cuando empieza el buen tiempo

La primavera es una época en la que hay más horas de luz, el frío se va y empieza a hacer mejor tiempo. En esta antesala del verano también hay un detalle que se repite todos los años: mucha gente aprovecha para hacer algún cambio en casa, bien como mantenimiento preventivo o para renovar la decoración de la casa. La idea es que, cuando lleguen los días más calurosos y las vacaciones, todo esté listo para dedicarse únicamente a disfrutar.

El baño, espacio a reformar

De todas las obras de reforma que se realizan, tan solo un 1% se centran en el cuarto de baño. Y cuando se hace, la mayoría de veces es porque no queda más remedio.

Esta primavera puede ser un buen momento para cambiar algunos elementos de este espacio, sin necesidad de tirarlo todo y hacer un baño nuevo. Un lavabo nuevo puede cambiar por completo su aspecto, con estilo moderno y casi sin esfuerzo. Si quieres ver ejemplos, tienes lavabos sobre encimera baratos en Decorabaño, con ideas muy interesantes para darle un aire totalmente nuevo a este espacio, a menudo tan olvidado, y sin tener que gastar mucho dinero.

Deja la limpieza para otros

Cuando llega el verano, lo que menos apetece es tener que dedicar parte del tiempo a limpiar. Por eso, todo lo que ayude a aligerar esa carga es bienvenido. Y gracias a la tecnología, la limpieza del suelo ya no es algo que nos tenga que preocupar. Contamos con máquinas que nos hacen la vida mucho más fácil, y ni siquiera hay que estar pendientes de ellas. Un robot aspirador te permitirá disfrutar mejor de tu tiempo libre, y no sólo en vacaciones, sino que se convertirá en un gran aliado durante todo el año. Podrás dedicarte a otras cosas más importantes o que te apetezcan de verdad.

Revisa la seguridad

Como es probable que en verano salgas de casa a pasar unos días fuera, muchas veces surge la cuestión de si la seguridad de la vivienda es lo suficientemente fuerte como para que nadie aproveche la ocasión. La solución está mucho más a mano de lo que parece, ya que un buen cerrajero puede ayudar, no sólo cuando nos hemos dejado las llaves dentro de casa, sino también para encontrar el modo adecuado de reforzar los puntos más vulnerables. Profesionales como Cerrajeros Barcelona se encargan también de instalar rejas, poner cerraduras nuevas o echar un vistazo para comprobar si todo está en orden, aparte de los servicios de urgencia a los que estamos acostumbrados.

Detalles que crean hogar

Sobre todo, lo que se busca cuando llega el verano, es sentirse a gusto en casa, tener esa sensación de hogar confortable en el que nos apetece pasar el tiempo. Éste es un concepto diferente para cada persona, que depende en buena medida de gustos y estilos.

Afortunadamente, hay tiendas en las que se puede encontrar prácticamente de todo, para convertir una casa en ese hogar que quieres disfrutar el próximo verano. Es muy sencillo mirar en Ikea ofertas y elegir entre cientos de opciones, los detalles decorativos, el mobiliario y prácticamente cualquier cosa que quieras, para lograrlo.

¿Todo listo?

Si alguna de estas cosas está en tu lista de cosas por hacer, lo mejor es que no pierdas el tiempo y te pongas manos a la obra. Muchos lo van dejando hasta que el verano se presenta, y entonces no apetece hacer esos cambios, así que lo dejan para el siguiente año. No hagas lo mismo, porque cuanto antes lo tengas todo a punto, mejor podrás disfrutar al máximo del buen tiempo, en esos días calurosos que tanto nos gustan. Y por supuesto, también de sus noches.