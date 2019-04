Limpieza El PP acusa a Kichi de «escurrir el bulto» con la limpieza riñendo a los gaditanos El equipo de Gobierno dice que «ha calado entre los ciudadanos el mantra de la oposición de los últimos cuatro años de que la ciudad está más sucia»

El informe a nivel nacional que cada cuatro años realiza la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por el que consumidores y usuarios de la capital han afirmado que la ciudad está más sucia que antes ha provocado reacciones tanto en la oposición como en el equipo de Gobierno municipal. Según dicho informe, Cádiz se situa por debajo de la media nacional, situándose en el puesto número 47 en una escala de cien.

Para el Partido Popular, «que la ciudad está menos limpia es algo objetivo y algo que venimos denunciando hace cuatro años en cada pleno» añadiendo que «ahora no lo decimos nosotros, sino los propios gaditanos que han sido encuestados por la OCU y que en 2015 dijeron que esta ciudad era la más limpia».

El candidato popular, Juancho Ortiz, afirma que «lo que ha cambiado es el alcalde y los concejales, que no hacen su tarea, que no pisan la calle y que no recorren la ciudad para ver qué estado de limpieza presentana, como hacíamos nosotros».

Los populares lamentan que se esté escurriendo el bulto por parte del alcalde de la ciudad, José María González Santos, con este asunto recurriendo «a lo de siempre, a reñir a los gaditanos y diciendo que no es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia».

Ortiz se pregunta si ahora los gaditanos ensucian más que cuando estaba Teófila Martínez como alcaldesa señalando que «se ensuciará lo mismo, el problema es que no se limpia». Por ello, exige al alcalde y a su equipo de Gobierno que, aunque sea solo por un mes después de cuatro años, «se pongan a trabajar de una vez».

El candidato de los populares gaditanos a la Alcaldía insistió en que «cuando yo sea alcalde de Cádiz, esta ciudad va a volver a ser la más limpia de Andalucía y que nadie tenga la más mínima duda».

Por su parte, desde el equipo de Gobierno, la portavoz de Podemos, Ana Fernández, lamentó el mensaje que desde la oposición «se ha querido instalar como un mantra durante estos cuatro últimos años de que la ciudad está más sucia». Un mensaje que, a su juicio, «ha calado entre los gaditanos».

Fernández aceptó que «todo es mejorable» y aseguró que el nuevo pliego de limpieza aprobado en el último pleno incorpora importantes mejoras que se notarán en la ciudad.