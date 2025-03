Polémica entre Adelante y PP por los destrozos de Telegrafía sin Hilos

La publicación de un video por parte del Partido Popular de Cádiz denunciando la situación de abandono de las pistas deportivas y de locales situados en los bajos de la plaza Telegrafía sin Hilos ha vuelto a enfrentar a esta formación, muy crítica con la falta de mantenimiento de equipamientos municipales, con el equipo de Gobierno y -en concreto- con el concejal de Deportes, José Ramón Paéz .

Así, el Gobierno local exigió explicaciones al PP tras la grabación de estos actos vandálicos y su difusión en redes sociales «antes de ponerse en contacto con el concejal de Deportes para comunicarle lo ocurrido o acudir directamente a la Policía Local». A juicio del equipo de Gobierno, «eso hubiera sido lo lógico, y no la actitud irresponsable que han decidido adoptar».

Insistió en que no es la primera vez que el PP incurre en esta dinámica, porque «también la primera vez que rompieron la puerta de esta instalación, aparecieron fotos de los destrozos en las redes sociales del PP». Añadió que «en caso de no tener absolutamente nada que ver con los destrozos, algo de lo que estamos convencidos, lo lógico sería avisar a la Policía o al propio concejal , no grabar un vídeo y difundirlo de manera premeditada, como si estuviese preparado con anterioridad».

Piden a los populares que « arrimen el hombro y trabajen por el tejido deportivo de la ciudad con una oposición constructiva, leal con los intereses de la ciudad, y no con malas prácticas como éstas con la única intención de sacar rédito político de actos vandálicos por encima de todo lo demás».

Por último, aseguró que se van a implementar medidas de seguridad en la zona donde se han sucedido los actos vandálicos para que no sigan repitiéndose en el tiempo.

El PP llamó a la Policía

Por su parte, desde el PP, su portavoz, Carmen Sánchez , respondió a estas acusaciones de inmediato asegurando que «los destrozos no son de un día, llevan meses así y lo primero que hice ayer fue avisar a Policía Local y a su concejal, David Navarro, que en primera instancia no atendió la llamada y me la devolvió cuando ya habían llegado los agentes para hacer un atestado».

Sánchez se preguntó «¿Qué culpa tendremos nosotros que el concejal de Deportes no se hable con David Navarro? Si esa es la preocupación de Páez, que se difunda lo que es una realidad palpable para toda la ciudad, que es su desatención, su flojera y su nula capacidad para gestionar deportes , es que tendría que haber considerado presentar la dimisión él mismo sin esperar a que el alcalde lo cese, tal y como pedimos en el pasado pleno».

Sánchez recordó que el PP ha llevado dos veces a pleno el arreglo de esas pistas , una el 26 de mayo de 2017 en la que se aprobó por unanimidad el arreglo y apertura de estas instalaciones deportivas municipales con la máxima urgencia posible, y otra en octubre de 2019. «El problema es que el señor Páez no se ha enterado al parecer, y lo peor es que si piensa que el mal estado que se ve en el vídeo es reciente o de un día tenemos un problema serio en la ciudad. Eso es el fruto de cuatro años del mayor de los abandonos », concluyó.