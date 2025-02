Padres del Josefina Fornell se concentran ante el centro para pedir su apertura

Padres y trabajadoras de la escuela infantil Josefina Fornell de Cádiz se han concentrado este lunes para exigir al Ayuntamiento soluciones ante lo que se presume el cierre del centro. La preocupación de las familias y las empleadas de esta guardería ha ido en aumento en las últimas semanas debido a que la concesión del servicio sacada por el Ayuntamiento quedaba desierta.

Desde el centro han querido hacer visible una situación que hasta el momento deja a unos cuarenta alumnos sin guardería y a ocho trabajadoras en situación de desempleo . Ante las puertas del mismo han estado los padres y también algunos de los pequeños en busca de una respuesta de cara a un curso escolar que debería comenzar el próximo 1 de septiembre.

Los padres ya han formado una plataforma con la intención de proseguir con las movilizaciones ya que sobre todo quieren que el Ayuntamiento de Cádiz atienda la problemática que se les presenta . De hecho los padres manifiestan la dificultad que supone para ellos el retomar su actividad laboral sin tener un centro para sus hijos pequeños e incluso ya algunos se plantean el tener que pedir una excedencia para poder cuidar de los menores si no hay una solución. «Los padres están muy disgustados. No entienden cómo el Ayuntamiento les va a mandar a una privada, cuando tienen la plaza concertada. Quieren que les atienda la concejala o el mismo alcalde y también que la Junta que les de una respuesta sobre estas plazas. Necesitamos todos una solución a fecha de esta semana. No podoemos esperar», explica María del Carmen García, directora del centro.

Los más pequeños también han acudido a la concentración

García Tello comenta que «estamos esperando que nos llamen y ver si se sabe algo pero de momento no hay ningún tipo de respuesta. Pienso que se tendrían que sentar con la empresa saliente, Senda, porque es la que conoce el personal y sabe las necesidades que tiene el centro. La empresa saliente esta dispuesta a acogernos pero también necesita días. Nosotras somo ocho trabajadoras y lo que queremos es que se abra el servicio aunque nos incorporemos poco a poco pero que no se pierda este servicio por el bien de las familias y de Cádiz».

La directora de esta guardería del barrio de astilleros de Cádiz asegura que «lo que me gustaría es que me llamaran esta semana y que nos dijeran que han encontrado solución y así tranquilizar a las familias y empezar el dia 1. Queremos poder garantizar la conciliación laboral que tanto defiende nuestro alcalde en su programa».

Nuevo expediente

Por su parte el Consistorio gaditano ha enviado este lunes una nota asegurando que ha iniciado un nuevo expediente para adjudicar la gestión de la guardería y puntualiza que ahora se optará por un procedimiento negociado sin publicidad con una adaptación del canon municipal establecido.

Así, si antes el canon se cifraba en 35.000 euros como máximo al año, ahora esa cantidad se condicionará, además, al número efectivo de matriculaciones que haya en la guardería cada curso . Se propone, igualmente, por cuatro años.

Además, según el comunicado, el Consistorio gaditano se ha afanado en buscar una solución a la situación que se ha generado por la ausencia de empresas interesadas en la gestión de la guardería ante el incierto panorama para el próximo curso debido al Covid-19 «y a la falta de concreción, en cuanto a medidas, de la autoridad competente en materia educativa que es la Junta de Andalucía, que está en la base de la intranquilidad de las madres y los padres, que es, a su vez, una de las principales razones por las que las empresas no terminan de estar convencidas para presentar ofertas», tal y como señala Ana Fernández.

Desde la concejalía de Educación del Ayuntamiento se insiste en que después de que no se recibieran ofertas, el Consistorio gaditano, en su intención firme de mantener abierta esta guardería ha articulado una nueva vía para tratar de adjudicar el servicio y, como se ha indicado, ya se ha iniciado el nuevo expediente.

«La idea es cerrar la contratación cuanto antes, y hacerlo flexibilizando el importe del canon en función del número de matriculaciones. Nuestra voluntad, como siempre hemos defendido ante la plantilla y ante los padres y madres, es mantener abierta la guardería y, de hecho, no nos importa ceder en la parte económica pese a que las condiciones ya eran asumibles. Lo que queremos es que se mantenga abierta», relata la concejala.