La Casa de Iberomérica es la sede de la sociedad Cádiz 2012.

DISOLUCIÓN DE CÁDIZ 2012 La oposición exige explicaciones sobre la disolución de la sociedad Cádiz 2012 El PSOE, que confirma que no lo apoyará si no se garantiza la continuidad de los trabajadores, lamenta que no se haya consultado con el resto de grupos esta decisión