SELECTIVIDAD Más del 86% del alumnado presentado en la UCA aprueban la PEvAU en la convocatoria de septiembre La Universidad de Cádiz oferta plazas en 31 de sus 44 títulos de grado. El segundo plazo de preinscripción comienza mañana y finaliza el 24 de este mes

Más del 86% de los estudiantes presentados en la provincia de Cádiz a la convocatoria de septiembre superan las Pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad y de las Pruebas de Admisión 2018 (PEvAU). De esta forma, de los 1.082 estudiantes que han participado en las pruebas celebradas en la Universidad de Cádiz, 663 se presentaron a la fase de acceso y 574 (86,58%) aprobaron los exámenes para la universidad y pueden solicitar su admisión en las distintas titulaciones ofertadas.

Los resultados se han colgado esta mañana en la web de la UCA, donde las personas interesadas pueden consultar sus notas introduciendo el número de DNI.

Mañana comienza el segundo plazo de preinscripción destinado a los que no superaron o no se presentaron a la PEvAU en la convocatoria de junio, y que se extiende hasta el próximo lunes 24. Las listas de adjudicación donde se asignan plazas a los alumnos que soliciten plaza en esta convocatoria se publicarán el 27 de septiembre y el 2 de octubre, debiendo efectuar la matrícula en el plazo de dos días desde que es admitido en una de las citadas listas. En esta convocatoria de septiembre seguirán disponibles aquellos títulos de grados que no hayan agotado su oferta con anterioridad.

La Universidad de Cádiz cuenta con una oferta académica diversa y consolidada. Este próximo curso académico ofrece un total de 44 grados y 18 dobles grados repartidos en sus cuatro campus, con 5.050 plazas disponibles a inicio de preinscripción.

En septiembre, la oferta de plazas se reduce, limitándose a aquellas que deja libre el alumnado que ha solicitado preinscripción en junio.

Se estima que se oferten plazas en 31 grados y siete* más condicionadas a las que queden libres tras la matriculación de la fase 1, para los estudiantes que superen las PEvAU en septiembre y soliciten admisión en la Universidad de Cádiz. Se distribuyen entre las siguientes titulaciones de grado: Administración y dirección de empresas, Arquitectura naval e ingeniería marítima, Ciencias Ambientales + Ciencias del Mar (doble grado), Ciencias Ambientales, Derecho (Algeciras), Educación Infantil y Educación Primaria (La Línea de la Concepción), Enología, Estudios árabes e islámicos, Estudios franceses, Filología clásica, Filología hispánica, Finanzas y contabilidad, Gestión y administración pública, Humanidades; Ingeniería civil (Algeciras), Ingeniería eléctrica (Algeciras), Ingeniería eléctrica + Ingeniería Electrónica Industrial (doble grado en Algeciras), Ingeniería Electrónica Industrial (Algeciras), Ingeniería en Tecnologías Industriales e Ingeniería Mecánica (Algeciras), Ingeniería Química, Ingeniería Radioelectrónica, Lingüística y lenguas aplicadas; Marina, Marketing e investigación de mercados, Náutica y transporte marítimo, Relaciones laborales y recursos humanos (Cádiz y Algeciras) y Turismo.

*Asimismo se ofertarán plazas en las titulaciones de Ciencias del Mar, Historia, y en los dobles grados de Estudios árabes e islámicos + Estudios ingleses, Finanzas y contabilidad + Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Marketing e Investigación de Mercados + Turismo y Química + Enología; siempre y cuando queden libres al finalizar el proceso de adjudicación para el alumnado que superó la PEvAU en la convocatoria de junio.

Más información en la app de acceso a la Universidad de Cádiz, disponible en dispositivos móviles tanto en versión Android como Iphone, así como el nº de whatsapp 629 670 001, habilitado al respecto.