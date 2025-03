Kichi tomará las riendas en el conflicto de las terrazas de la calle de La Palma

La polémica de las terrazas de la calle de La Palma , en el barrio de la Viña, tras la aprobación de la nueva ordenanza, podría estar en fase de solución, después de que los empresarios de la zona hayan mostrado su preocupación por el futuro de sus negocios ante la pérdida de mesas.

Así lo confirma el presidente de Horeca, Antonio de María , que asegura que le han notificado desde Alcaldía que el propio alcalde de la ciudad, José María González Santos 'Kichi', se va a reunir con los empresarios afectados para la regularización de este espacio conforme a la ordenanza.

De esta manera Kichi toma las riendas en este conflicto pasando este asunto, según explica De María, directamente desde la delegación de Urbanismo (dirigida por Martín Vila), a Alcaldía.

Al parecer, señala el presidente de la patronal, «se va a realizar un plan que sirva para que los empresarios den el visto bueno de la mano del Ayuntamiento », intentando así llegar a un consenso.

Antonio de María insiste en que hosteleros de la calle de La Palma cumplen con la ordenanza de terrazas, respetando los metros necesarios para el paso de peatones y de vehículos de emergencia .

No obstante, puntualiza que esta zona de la ciudad tiene que ser tratada como un espacio singular , tal y como lo recoge la ordenanza en el punto 4 del artículo 24, «donde se especifica que se excluye a los espacios singulares de la obligación de ajustarse a la fachada».

Tratamiento personalizado

El representante de Horeca afirma que, además de respetarse los requisitos de accesibilidad y el espacio de tres metros para el paso de vehículos de emergencia, hay un acuerdo entre empresarios y muchos vecinos (que han dado su conformidad) para que las terrazas se puedan situar no solo junto a la fachada del establecimiento sino a los lados o frente al mismo. Apunta que «en las fachadas de los vecinos que no han dado su aprobación, no se han instalado mesas».

Añade que «los espacios singulares tienen tratamiento diferenciado y cada uno debe ser abordado de manera personalizada y la calle La Palma es uno de ellos».

Antonio de María confía en el compromiso del Ayuntamiento y en la mediación del propio alcalde en el conflicto ya que, según declara, «nos han dicho que no habrá ninguna exigencia a los hosteleros hasta que esté aprobado el plan anunciado», que será consensuado con los afectados.

