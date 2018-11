SOSTENIBILIDAD Y EMPRESA InnovAzul concluye en Cádiz como referencia de la innovación en Economía Azul En este primer congreso internacional han participado más de 300 empresas, 60 universidades y 140 expertos internacionales

LA VOZ

Cádiz Actualizado: 30/11/2018 18:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El I Encuentro Internacional Conocimiento y Crecimiento Azul (InnovAzul 2018), celebrado en el Palacio de Congresos de Cádiz entre los días 29 y 30 de noviembre, ha cumplido sus objetivos y se ha convertido en la referencia internacional sobre innovación y crecimiento en el ámbito de la Economía Azul tras desarrollar un amplio programa compuesto por un centenar de actividades y reunir durante dos intensos días a más de 1.400 personas, 300 empresas y más de 60 universidades, centros de investigación y administraciones relacionados con los principales sectores marino-marítimos.

Configurado desde el principio como un espacio para el intercambio entre empresas demandantes de tecnologías, administraciones, generadores de conocimiento y agentes tecnológicos para la innovación y el desarrollo socioeconómico en los sectores de la Economía Azul, ha materializado esta finalidad con la celebración de centenares de encuentros bilaterales, tanto formales (concertados previamente mediante agenda electrónica bajo la fórmula de encuentro B2B) como las realizadas en los espacios de networking de los más de 60 stands ubicados en la zona expositiva.

Organizado por la Universidad de Cádiz y la Fundación CEI·Marcon el impulso de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el apoyo de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad del gobierno autonómico como partner principal, InnovAzul nace con vocación de continuidad y ha irrumpido con fuerza como espacio de encuentro para intercambiar experiencias y exponer los avances en el ámbito de los distintos sectores marino-marítimos: construcción naval y off shore, puertos y logística portuaria, turismo vinculado al mar, bioproductos marinos, energías renovables marinas y pesca, acuicultura e industria transformadora.

Para el presidente de la Fundación CEI·Mar y rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, «era necesario e improrrogable asumir este compromiso para, contando con todos (administraciones, empresas, profesionales, universidades y centros de investigación) consolidar un ecosistema de conocimiento y un espacio de referencia internacional para el intercambio, las aportaciones y la reflexión crítica; un espacio desde el que plantear y aprovechar al máximo las oportunidades de crecimiento sostenible de la Economía Azul. Debemos construir, por tanto, el futuro contando con el mar y ejercer un papel de liderazgo para dejarle a las generaciones futuras una tierra y un mar en las mejores condiciones».

Los datos avalan la fuerza de la Economía Azul en España y Europa. Solo nuestro país aglutina el 20% del empleo ligado a los sectores marino-marítimos en el contexto de la Unión Europea (con casi 700.000 empleos), seguida de Italia y Reino Unido. El crecimiento acumulado en los últimos años en este ámbito es superior al incremento del IPC. Datos que reflejan la magnitud de la Economía Azul para la construcción «de nuestro futuro compartido y para garantizar, en torno ella, una economía circular y un desarrollo inteligente y sostenible», ha recordado González Mazo.

El centenar de actividades que han integrado el programa de InnovAzul 2018 han incluido decenas de ponencias y mesas redondas en donde han participado alrededor de 140 expertos internacionales, una zona expositiva compuesta por más de 60 stands de empresas y entidades públicas y privadas, un espacio de Open Innovation y un centenar de mesas para encuentros B2B.

De este modo, las actividades programadas han contado con la participación de destacados especialistas, entre ellos, Isidoro Laso Ballesteros (director de Startup Europe), Manuel Ángel Recamán (director del Centro Tecnológico de Navantia), Julio Castro González (CEO de Iberdrola Renovables), José Antonio González Florido (Global IOT Business Development Manager de Telefónica), Luis García Solé (gerente del Programa de Cruceros de Navantia) o Luis Pablo del Árbol (Responsable de Desarrollo de Negocio de Seguridad de Telefónica).

Igualmente, en InnovAzul 2018 han participado el presidente de Association of National Organizations of Fishing Enterprises in the European Union (Europêche), Javier Garat Pérez; Celia Leoardi, de la Plataforma tecnológica europea Waterborne; el director de investigación de la Plataforma Europea de Tecnología ETP-Alice, Sergio Barbarino; el director del programa Global Marino de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), François Simard; el presidente de Association of Mediterranean Cruise Ports (MedCruise), Aíram Díaz Pastor; el coordinador de Proyecto Europeo Fibreship de Técnicas y Servicios de Ingeniería S. L., Ignacio García Díaz; el director del grupo de trabajo Ship & Shipping de la Plataforma tecnológica europea Waterborne, Paolo Guglia; el consultor de INDRA, José Manuel Pérez-Pujazón Arza o el director de Tecnologías de Fabricación Avanzada del Centro Tecnológico de Navantia, Fernando Miguélez García.

InnovAzul se ha desarrollado con los máximos respaldos institucionales: de la Casa Real (con la presidencia de Honor de S. M. El Rey D. Felipe VI); del Gobierno de España, a través de varios ministerios como el de Ciencia, Innovación y Universidades; de la Junta de Andalucía, especialmente de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad. Además, ha contado, como partners, con la colaboración de distintas entidades públicas y privadas: Telefónica, Navantia, Endesa, Banco de Santander, Iberdrola, Diputación de Cádiz, Ayuntamiento de Cádiz, Puerto de la Bahía de Cádiz, Puerto de la Bahía de Algeciras, Clúster Marítimo Español, Confederación de Empresarios de Andalucía, Corporación Tecnológica de Andalucía, Clúster Marítimo Marino de Andalucía, Clúster Marítimo Marino Naval de Cádiz, entre otros.