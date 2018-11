INNOVAZUL 2018 La Economía Azul: 700.000 empleos mirando al mar InnovAzul 2018 reúne en Cádiz a expertos internacionales, empresas y más de 1.200 participantes claves en la innovación y desarrollo de la Economía Azul

El I Encuentro Internacional Conocimiento y Crecimiento Azul, InnovAzul 2018, organizado por la Universidad de Cádiz (UCA) y la Fundación CEI·Mar con el impulso de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el apoyo de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad como partner principal, reúne en el Palacio de Congresos de Cádiz durante los días 29 y 30 de noviembre a empresas, instituciones, expertos y profesionales relacionados con los sectores estratégicos vinculados a la Economía Azul: construcción naval y 'off shore', puertos y logística portuaria, turismo vinculado al mar, bioproductos marinos, energías renovables marinas y pesca, acuicultura e industria transformadora.

El presidente de la Fundación CEI·Mar y rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios y la secretaria de Estado de Universidades e Investigación, Desarrollo e Innovación del Gobierno de España, Ángeles Heras Caballero han inaugurado esta mañana un evento sin precedentes.

El I Encuentro Internacional Conocimiento y Crecimiento Azul arranca con 300 empresas participantes, cientos de encuentros bilaterales concertados y las ponencias de 140 expertos internacionales

Asimismo, también han estado el alcalde de Cádiz, José María González, el secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología de Andalucía, Manuel Torralbo, los rectores de las universidades de Huelva y Almería, María Antonia Peña y Carmelo Rodríguez, respectivamente, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Antonio Pacheco, y la presidenta de la Corporación Tecnológica de Andalucía, Adelaida de la Calle, entre otros.

González Mazo ha incidido en los datos que avalan la importancia de concentrar esfuerzos en la Economía Azul. Iniciando un recorrido por los primeros pasos del Campus de Excelencia Internacional Global del Mar hasta concluir que InnovAzul es «el primer puerto» de aquella travesía. «La Comisión Europea, en su informe Blue Growth Opportunities for marine and maritime sustainable growth, presentó la contribución de la política marina integrada en la culminación de los objetivos de la estrategia europea 2020 para un crecimiento inteligente sostenible e integrador. El crecimiento azul».

La importancia para el empleo

Y ha subrayado, además, la importancia que tiene esta economía en el empleo. En nuestro país, genera el 20% del mismo (casi 700.000 empleos), seguido de Italia y Reino Unido. Por este motivo, ha recordado, «debemos cambiar el planteamiento social y vivir mirando al mar» y hacerlo, ha precisado, «todos unidos como los cinco brazos de una estrella de mar, imagen de nuestro campus de excelencia: educación e investigación, innovación, administración, sector privado y sociedad civil. Tenemos que mirar al mar y afianzar nuestro modelo de crecimiento sobre la base de un desarrollo basado en el conocimiento, inteligente, sostenible e integrador». De esta forma, ha concluido que «todos tenemos que ser conscientes del papel» que tenemos y la necesidad de «unir actuaciones, de identificar a los actores fundamentales para llevarlas a cabo e impulsar la competitividad público-privada hacia un modelo económico circular y un desarrollo sostenible a través de la innovación».

Jiménez Barrios ha asegurado que InnovAzul «no es algo aislado, sino planificado. La innovación y el conocimiento deben ser la base para dar el salto definitivo. Y tenemos que materializarlo con las universidades y los centros de investigación». En este contexto, «Andalucía es una comunidad con sectores muy vinculados a la Economía Azul que está presente en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI, como palanca de cambio para que los investigadores tengan certidumbre y su trabajo redunde en la innovación y futuro de nuestra tierra».

La secretaria de Estado de Universidades, Ángeles Heras, ha explicado que desde el principio le «entusiasmó la idea de InnovAzul, por lo que nos hemos puesto a trabajar junto a la Universidad de Cádiz» ya que «compartimos objetivos» y «creemos que la investigación es la única fuente de futuro. Es imprescindible que organismos públicos, universidades y empresas trabajemos juntos y tengamos más relaciones para redundar en el valor añadido y la transferencia». Por último, ha reconocido que «tenía que ser Cádiz la ciudad que diera el impulso».

En estas dos intensas jornadas, reúne a más de 1.200 personas inscritas (el 70% ocupan cargos directivos) y 300 empresas de los distintos sectores marino-marítimos, y cuyo programa de actividades incluye una zona expositiva (de más de 2.500 m2) con 70 stands para facilitar intercambios y mostrar las potencialidades de las empresas y entidades participantes, un espacio con un centenar de mesas para encuentros B2B cerrados previamente mediante agenda electrónica, una zona de Open Innovation o una amplia programación de ponencias y mesas redondas en donde expondrán sus experiencias y conocimientos alrededor de 140 expertos internacionales.

InnovAzul nace con el objetivo de impulsar la competitividad pública y privada hacia un modelo económico circular y un desarrollo sostenible. De este modo, tiene la vocación de convertirse en punto de encuentro imprescindible entre empresas demandantes de tecnologías, administraciones, generadores de conocimiento y agentes tecnológicos para la innovación y el desarrollo socioeconómico en los sectores marino-marítimos.

A lo largo de la mañana, se han iniciado las reuniones bilaterales, las exposiciones en stands y el extenso programa de conferencias, ponencias y mesas redondas, en donde participarán cerca de 140 ponentes, entre ellos, el presidente de Association of National Organizations of Fishing Enterprises in the European Union (Europêche), Javier Garat Pérez; Celia Leoardi, de la Plataforma tecnológica europea Waterborne; el director de investigación de la Plataforma Europea de Tecnología ETP-Alice, Sergio Barbarino; el director del programa Global Marino de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), François Simard; el presidente de Association of Mediterranean Cruise Ports (MedCruise), Aíram Díaz Pastor; el director de Ingeniería e Innovación de Navantia, Ángel Recamán Rivas; el coordinador de Proyecto Europeo Fibreship de Técnicas y Servicios de Ingeniería S. L., Ignacio García Díaz; el director del grupo de trabajo Ship & Shipping de la Plataforma tecnológica europea Waterborne, Paolo Guglia; el consultor de INDRA, José Manuel Pérez-Pujazón Arza o el director de Tecnologías de Fabricación Avanzada del Centro Tecnológico de Navantia, Fernando Miguélez García.

InnovAzul se ha desarrollado con los máximos respaldos institucionales: de la Casa Real (con la presidencia de Honor de S. M. El Rey D. Felipe VI); del Gobierno de España, a través de varios ministerios como el de Ciencia, Innovación y Universidades; de la Junta de Andalucía, especialmente de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad. Además, cuenta, como 'partners', con la colaboración de distintas entidades públicas y privadas: Telefónica, Navantia, Endesa, Banco de Santander, Iberdrola, Diputación de Cádiz, Ayuntamiento de Cádiz, Puerto de la Bahía de Cádiz, Puerto de la Bahía de Algeciras, Clúster Marítimo Español, Confederación de Empresarios de Andalucía, Corporación Tecnológica de Andalucía, Clúster Marítimo Marino de Andalucía, Clúster Marítimo Marino Naval de Cádiz, entre otros.