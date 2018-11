LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017 «Es inexplicable que se permitan el lujo de no invertir 12 millones» PP, PSOE y Ciudadanos creen que se ha puesto de manifiesto la «incapacidad de gestión» y «falta de planificación» del equipo de Gobierno de Podemos

ALMUDENA DEL CAMPO

El informe de Intervención sobre la liquidación del presupuesto del año 2017 es claro y arroja como conclusión que el pasado año se dejaron de invertir en la ciudad 12 millones de euros en áreas municipales tan importantes como Servicios Sociales, Empleo, Limpieza o instalaciones deportivas.

La oposición lamentaba este jueves esta noticia adelantada por LA VOZ asegurando al unísono que es síntoma de la «falta de gestión y de planificación» del equipo de Gobierno de Podemos y Ganar Cádiz, además de la «caótica» situación que se vive en el Consistorio.

Desde el PP encuentran «inexplicable» que el alcalde, José María González Santos, «pueda permitirse el lujo de dejar partidas sin agotar mientras que se reducen las ayudas a las familias, no hay ni un solo plan de empleo en vigor, las calles y plazas están cada vez más sucias y las instalaciones deportivas sin mantenimiento alguno».

A juicio del candidato popular, Juancho Ortiz, «no es concebible que la excusa siempre sea la falta de recursos económicos y ahora nos enteremos por la liquidación de 2017 que tenían hasta 12 millones de euros en partidas presupuestarias que no se han gastado».

Para los populares, «las necesidades de los gaditanos no pueden ser únicamente objeto de eslóganes y demagogia. Deben centrar los objetivos del gobierno municipal que es quien tiene las competencias en la atención más cercana a las familias y sobre todo a mantener servicios como limpieza e instalaciones deportivas que están deteriorándose por momentos».

Juancho Ortiz, que recordó que el PP hizo una propuesta en el debate del estado de la ciudad para que se realizara una modificación presupuestaria, reiteró que «el alcalde deber reaccionar y hacer una modificación presupuestaria para doblar las partidas en esas áreas que están en absoluto abandono».

En opinión del líder de los populares gaditanos, «Kichi no tiene claro cuáles son los problemas de los gaditanos, si no sería inexplicable que se dejen de invertir 12 millones de euros del presupuesto de 2017 en servicios sociales, empleo, limpieza o instalaciones deportivas, ni tampoco podría explicarse cómo se prevé para los próximos meses 400 mil euros en fuentes bebederos y ni siquiera el doble en –por ejemplo- vivienda social».

Insistió en que el actual gobierno de Podemos en el Ayuntamiento «es el reflejo de un gobierno sin criterio ni capacidad de trabajo, y yo tengo la responsabilidad de ofrecer soluciones frente a este caos, por eso tiendo la mano a González Santos: si realiza esa modificación presupuestaria para doblar partidas como Planes de Empleo o Vivienda Social tendrá nuestro voto a favor».

Las banderas de Podemos

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Consistorio y candidato a las Municipales, Fran González, subrayó que «lamentablemente nos encontramos con un problema de eficacia en la gestión y una clara falta de programación y de planificación».

Para González, la situación se agrava aún más cuando conocemos que se ha dejado de invertir en partidas fundamentales para los gaditanos «y que además han sido bandera de Podemos durante estos años, como es el caso de los servicios sociales, la mejora de la accesibilidad o el mantenimiento del patrimonio, entre otros».

El portavoz socialista señaló también que «una vez más tienen que ser los propios técnicos municipales los que pongan blanco sobre negro y dejen en evidencia la situación que se está viviendo -desgraciadamente- en este Ayuntamiento por una falta de capacidad para gestionar los recursos municipales».

«No son capaces de cumplir un presupuesto»

Por último, desde Ciudadanos, su portavoz, Juan Manuel Pérez Dorao, insistió a su vez en la idea de que existe un claro déficit en la gestión de este equipo de Gobierno que se traduce en que «no saben gobernar, no tienen experiencia y no trabajan por esta ciudad».

Para el dirigente de la formación naranja, Podemos ha dejado claro que «no es capaz de ejecutar ni de cumplir unas cuentas municipales» y recordó que en 2016 ya se produjo una situación similar cuando se dejaron de gastar 4 millones de euros.