Comerciantes de los callejones, amenazados por los ‘sin techo’ en Cádiz

«Tenemos mucho miedo» . Así se expresa Loli, que junto a su hermana regenta un comercio dedicado a los congelados en la zona del Mercado Central, junto a los callejones, donde desde hace aproximadamente dos semanas se están sucediendo los robos y amenazas ... por parte de personas sin hogar que «desayunan, comen y duermen en esta zona y alrededores».

Hace unos días eran los vecinos de la plaza Macías Rete, Doctores Meléndez y Capuchinos (donde se encuentran el albergue municipal) los que volvían a poner la voz de alarma ante la presencia cada vez más numerosa de ‘sin techo’ en el barrio de la Viña. Falta de higiene, peleas, gritos, trifulcas a todas las horas del día... La historia se repite.

Ahora son los comerciantes los que muestran su malestar y preocupación ante una situación que va en aumento.

Aseguran que las personas que viven en la calle están practicamente concentradas en este barrio «porque aquí lo tienen todo y mientras hacen tiempo entre el desayuno y la comida, se dedican a robar en los comercios de la zona y a nuestra clientela y ya no podemos más ».

Desayunan a primera hora de la mañana gracias a la asociación Calor en la noche, situada junto al centro de día Fermón Salvochea. A mediodía cuentan con los servicios del comedor del centro María Arteaga, también en el barrio, y por la noche muchos de ellos duermen en los bancos de la plaza Macías Rete, en los soportales de Doctores Meléndez o en la plaza de Capuchinos. « El problema va a más y el barrio está colapsado. Necesitamos una solución urgente », señala Loli, que asegura que el malestar es generalizado en todos los comercios de la zona.

El propietario de un bazar situado en este mismo espacio, Lahcen insiste en que « todos los días entran, nos roban y nos amenazan a mí a mi hijo y aunque la Policía Local viene por aquí, luego se va y al día siguiente se vuelven a repetir los hechos. Estamos desesperados».

Macarena tiene su estanco también en la zona de los callejones del Cardoso y , aunque a ella no le han llegado a robar, sí que presencia cada día cómo lo hacen en establecimientos cercanos. «Muchas de estas personas están enfermas, tienen adicciones y roban por robar, lo que pillen. No son hurtos grandes y la mayoría de las veces no se los pueden llevar pero aquí estamos dejados de la mano de Dios », lamenta.

En la panadería de Soraya, situada en la plaza de la Cruz Verde, los robos son continuos. «Muchas veces aprovechan que entramos al horno para acceder a la tienda y coger cualquier cosa pero hay otras ocasiones que lo hacen con la tienda llena de gente. Les da igual y el problema es que no podemos retenerles . Si la Policía Local viene, pues ya se han marchado y es imposible cogerles. La situación es preocupante porque nos vemos que no podemos hacer nada».

Todos ellos aseguran que aunque los agentes acuden a la zona en el momento en el que se les avisa «se dan una vuelta y cuando se van volvemos a contar con este mismo problema».

Los comerciantes, al igual que los vecinos, consideran que se necesitarían soluciones más contundentes porque además de los robos, asegura Loli, « nos han llegado hasta amenazar de muerte si seguimos llamando a la Policía ».

Muchos de ellos pasan el día en la pérgola del Campo del Sur o en los accesos al aparcamiento. Esto ha generado, al igual que ocurría en el aparcamiento subterráneo de Santa Bárbara, situaciones algo violentas con los clientes que salen o entran al parking a por su vehículo.

Desde la asociación de vecinos Cádiz Centro, su portavoz, Francisco Gómez, señala que « no queremos criminalizar en ningún momento a este colectivo pero es necesaria una convivencia ». Tanto con los vecinos, que tienen a muchas de estas personas en las puertas de sus casas, como con los comerciantes, que aseguran sentir miedo por la presencia de estas personas en las calles.

¿Dónde está el equipo de calle del Ayuntamiento? Los vecinos, los comerciantes y muchas asociaciones que se dedican a atender a estas personas que duermen en la calle se preguntan dónde está el equipo de calle que desde el Ayuntamiento, a través del centro de día Fermín Salvochea, se puso a disposición de este colectivo. En teoría y según manifestó el propio equipo de Gobierno, este grupo de personas se dedicarían a atender y asistir a las personas que viven en la calle y necesitan ayuda, no solo de alimentación, sino sanitaria o de cualquier otro tipo . Una de las quejas más comunes es que el equipo de calle tiene un horario de mañana, cuando se necesitaría a muchas más horas del día.