El tiempo en Cádiz Cádiz, pendiente de la posible llegada del ciclón tropical 'Leslie' La Agencia Nacional de Metorología estudia la presencia sobre el Atlántico de una tormenta que podría pasar por la provincia

N. A.

Cádiz mira al cielo con incertidumbre. La presencia en el Océano Atlántico de un ciclón tropical bautizado como 'Leslie' tiene en jaque a los expertos meteorológicos de todo España. La Agencia Nacional de Meteorología (AEMET) estudia su trayectoria, que en algunos casos apunta a que podría entrar en la Península Ibérica a través de la provincia de Cádiz, dejando vientos superiores a los 100 kilómetros por hora.

Sin embargo, a día de hoy estas previsiones son indecisas, ya que su llegada a la zona no estaría prevista hasta el próximo domingo 14 de octubre. La AEMET ha puntualizado que «'Leslie' está catalogado como tormenta tropical por el CNH (Centro Nacional de Huracanes de Florida, responsable de la predicción de este tipo de ciclones sobre el Atlántico) y su trayectoria-que cambia constantemente- aún no se puede determinar con suficiente precisión. A día de hoy los modelos de predicción señalan, con igual probabilidad, que el ciclón podría encontrarse en los alrededores de Canarias, frente a las costas de Marruecos o incluso sobre la Península. Ante tal diversidad de escenarios no es posible por el momento el avance de una predicción con suficiente calidad para el domingo», apuntaron fuentes de la Agencia.

Situación del ciclón 'Leslie', según la AEMET - LA VOZ

Lluvias

Mientras tanto, la provincia de Cádiz también se prepara para la llegada de un frente, procedente del Atlántico, que dejará precipitaciones a partir de última hora de mañana miércoles y se mantendrán durante la jornada del jueves. Durante la jornada de hoy martes, los cielos nubosos predominarán en el área del Estrecho y en el litoral mediterráneo y a partir de la tarde en Grazalema, con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, que podrían ser localmente fuertes.

En el resto de la provincia se espera un aumento de la nubosidad por la tarde, sin descartar chubascos acompañados de tormentas. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas sin cambios o en ligero ascenso en el litoral atlántico, en descenso en el resto. Vientos flojos de componente este. Levante en el Estrecho.