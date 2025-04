«Que en Cádiz haya más perros que niños responde a una realidad social»

La ciudad de Cádiz cuenta en la actualidad con unos 25.000 perros censados , cifra más que llamativa teniendo en cuenta que en los últimos años se ha incrementado de forma notable el número de mascotas llegando incluso a superar al global de menores de veinte años empadronados en la capital, alrededor de 20.000.

Una realidad social que puede tener su germen en el descenso de la natalidad no solo en la capital gaditana sino a nivel general en todo el país. Para Lorena Costas, portavoz de la plataforma ciudadana ‘Playas Dog Friendly Cádiz’ , «nos encontramos ante una nueva situación y es que las parejas tienen menos hijos o cada vez más tarde. Esta realidad viene motivada por aspectos como la inestabilidad y precariedad laboral, los bajos sueldos, el nivel de vida o las dificultades que encontramos hoy en día para conciliar nuestra vida personal con el trabajo».

Por otro lado, apunta la representante de esta plataforma ciudadana que lucha por la defensa de los animales y, en concreto, de los perros, «también existe hoy en día mucha más conciencia animal , es decir, que cada vez somos más las personas que decidimos compartir nuestra vida con una mascota».

Pero, ojo, tener una mascota (ya sea un perro, un gato, un conejo, un pájaro....) exige «una responsabilidad y un compromiso por parte de cada uno de nosotros y muchas personas que adquieren un animal no son conscientes de ello», afirma Lorena Costas.

Es más, recuerda la portavoz de ‘Playas Dog Friendly Cádiz’, «lamentablemente somos un país que estamos a la cabeza en Europa en lo que respecta al abandono de animales». Y por ello, considera «fundamental y muy importante la puesta en marcha de campañas de educación y formación por parte de las administraciones, con la ayuda de entidades, asociaciones o protectoras de animales».

Para Lorena Costas, la responsabilidad individual comienza desde la infancia y «es en ese momento cuando hay que concienciar a los más pequeños de la importancia del cuidado y respeto de los animales de compañía».

«Kichi no ha cumplido con su programa electoral y vamos a seguir luchando por una playa para perros»

Desde esta plataforma ciudadana se considera que la concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Cádiz «está perdiendo una gran oportunidad para desarrollar campañas de formación y de sensibilización». A su juicio, « falta mucho por hacer y no solo respecto a los animales sino sobre otros aspectos como el cuidado y el respeto del medio natural (contaminación, basuras, plásticos etc...)».

Cádiz, amiga de los animales

Costas lamenta la falta iniciativa municipal en este sentido: «consideramos que no se está haciendo practicamente nada a pesar de que Cádiz es, desde el año 2015, amiga de los animales, según se aprobó en el pleno municipal. No están cumpliendo con su programa electoral ». Entre estos incumplimientos: que se recoja en el nuevo pliego de transportes (aún no presentado) la posibilidad de llevar animales domésticos y, por otro lado, establecer tiempos y espacios delimitados en las playas para perros y otras mascotas.

Sancionar si es necesario

Para esta plataforma, «se podrían hacer muchísimas cosas, como por ejemplo, labores de concienciacion para los dueños de los animales ya que implica un compromiso de limpieza, por ejemplo. Nosotros somos los primeros que vemos muy mal que haya orines o excrementos en calles o jardines ».

Por ello, además de formar o educar, si fuera necesario, apunta la portavoz de la plataforma, « se tendría que sancionar o multar a las personas que no cumplen con las normas , por supuesto. Y ahí el Ayuntamiento debe estar vigilante».

«Muchas personas tienen animales sin ser conscientes de la responsabilidad que requiere»

A este respecto, destacar que desde la Policía Local de Cádiz, actualmente en conflicto laboral con el equipo de Gobierno de Cádiz, desde hace meses no se efectúa un control en este sentido ya que no están operativos los grupos especiales como el de la vigilancia de las playas. Otra de las funciones paralizadas por parte de los agentes locales a raíz de este conflicto es la del control de los microchips de los perros para comprobar que están correctamente registrados y vacunados.

Un nuevo nicho de negocio

Lorena Costas insiste en que «si Cádiz es una ciudad amiga de los animales no lo demuestra en absoluto y hay que destacar que hay un nicho de negocio muy importante que podría beneficiar económicamente a la capital» añadiendo que «está demostrado que las personas que viajan con su mascota gastan un 25% más de media . En Cádiz tan solo un establecimiento hotelero admite perros en sus instalaciones».

«El Ayuntamiento debe fomentar campañas de concienciación y, si es necesario, sancionar»

Desde la plataforma hacen así un llamamiento también al sector privado asegurando «se abre una gran oportunidad en Cádiz, con más de siete kilómetros de playas para que nuestras mascotas puedan correr, disfrutar y socializarse . Porque los animales, al igual que las personas, también lo necesitan aunque no lo creamos. No se trata de tener un perro en nuestro piso y sacarlo a la calle varias veces al día para que haga sus necesidades. Tener un animal de compañía es muchísimo más que eso».

Resaltan por ejemplo la iniciativa de Paradores, que ya cuenta con 31 en todo el país que aceptan a perros a la hora de alojarse. « Somos cada vez más los que queremos viajar con nuestras mascotas (aproximadamente el 60%) y, normalmente, alargamos la estancia si se nos permite pernoctar con ellos, por lo que creemos que el sector privado debería de animarse en este sentido», afirma.

«En Cádiz tan solo un hotel admite perros. Y es un nuevo nicho de negocio, un turismo que está en auge»

Hasta el momento los destinos rurales son los más permisivos en este sentido, por lo que -a juicio de Lorena Costas « el turismo ‘dog friendly’ está an auge y en Cádiz tendría que aprovecharse contando con un espacio natural como es la playa», señala.

«Estamos seguros de que a la inmensa mayoría de las personas que tienen perro y les gusta viajar con él, les encantaría venir a una ciudad como Cádiz, ya sea a hoteles, hostales o apartamentos en los que se les permita estar con su mascota también en los espacios comunes», manifiestan desde la plataforma ‘Playas Dog Friendly Cádiz’, que sentencian que es un turismo «responsable ».

Piden horarios especiales o una zona acotada para que los perros puedan disfrutar de la playa Entre las principales reivindicaciones de esta plataforma ciudadana está la habilitación de un tramo de las playas de Cádiz (con más de siete kilómetros de arenales) para que sus mascotas puedan disfrutar, correr y socializarse. Representantes de ‘Playas Dog Friendly Cádiz’ mantuvieron una reunión con el equipo de Gobierno el pasado mes de junio en la que se les comunicó que no podían incumplir con la norma vigente al respecto, es decir, con el Decreto 194/1998 de 13 de octubre de la Junta de Andalucía por el que se aprueba el Reglamento sobre Vigilancia Higiénico-Sanitaria de las Aguas y Zonas de Baño de carácter marítimo. Por este decreto, del 1 de junio al 30 de septiembre «queda prohibido el acceso de animales domésticos a las aguas y zonas de baño» . Además, se les dijo desde el Consistorio que se iba a modificar la ordenanza de playas vigente, por lo que se podría bajar a la playa con los perros de octubre a Semana Santa. Desde la plataforma lo consideran insuficiente y piden, o bien que se derogue el decreto (de competencia autonómica) o que se acote una parte de la playa para los canes. En este sentido, el Ayuntamiento considera que en las playas de Cádiz es complicado ya que no estaría permitido el baño para las personas en esa zona y las corrientes podrían alterar el estado del agua a un lado y a otro de la playa en la que los perros se bañen. La portavoz de esta plataforma insiste en que no dejarán de luchar para conseguir, como ocurre en otros municipios gaditanos como San Fernando o Algeciras, una playa específica para perros porque «hemos consultado con expertos y no hay ningún peligro sanitario». Añade que «desde el Ayuntamiento se excusan en el decreto de la Junta pero es posible porque en Andalucía sí que hay playas caninas. ¿Por qué en Cádiz no cuando lo habían prometido en su programa electoral, que además es muy posterior al decreto de 1998? ¿Mintieron a los ciudadanos o no sabían que existía este decreto?». Consideran que el final de la playa de Cortadura sería el lugar idóneo para habilitar este espacio aunque «tendrían que cumplir la otra promesa de su programa electoral, que es permitir que las mascotas puedan ir en el transporte público y habilitar un servicio de autobús para las personas que tienen medios para desplazarse hasta esa zona». Aunque se ha apuntado la posibilidad de la playa natural que se ha creado en la Punta de San Felipe , ‘Playas Dogs Friendly Cádiz’ cree que es demasiado pequeña para el esparcimiento de los perros, «que necesitan espacio para correr».