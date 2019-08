Un buque de guerra indio recala en el puerto de Cádiz

El puerto de Cádiz tiene desde la mañana de este lunes un visitante poco habitual. Como continuación al despliegue de la Marina india por África, Europa y Rusia, la fragata 'INS Tarkash' (Indian Naval Ship Tarkash) ha atracado en la Tacita de Plata para realizar una escala de tres días. Esta visita, según ha explicado la Marina de la India «es una demostración de los estrechos lazos con España y de su esfuerzo por mejorar el alcance operacional, la seguridad marítima y su solidaridad con las naciones amigas». De hecho, la 'INS Tarkash' ha participado en el ejercicio Konkan-19 con el buque de la Royal Navy británica 'HMS Defender' antes de recalar en el puerto gaditano.

Al frente de la fragata india se encuentra el capitán Sathish Vasudev. Según la Marina de dicho país, este barco de guerra está equipado con una versátil gama de armas y sensores capaces de combatir amenazas en las tres dimensiones. Es parte de la Flota Occidental de la Armada india y su base se encuentra en Bombay.

Durante su estancia en Cádiz la fragata tiene prevista la visita de varios mandatarios y representantes institucionales españoles. Además, señala la Marina india, «participará activamente» con la Armada Española. «A parte de las interacciones profesionales están planeadas actividades deportivas y sociales que contribuyen en gran medida al aumento de la cooperación y el entendimiento entre ambas marinas», destaca.

INS Tarkash enters Cadiz, Spain during her Overseas Deployment to Russia, Europe and Africa https://t.co/cnxFKE9197pic.twitter.com/nR7uqHkeaJ