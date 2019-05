Jerez de la Frontera Un jerezano, becado entre los mejores de España para investigar en Cambridge: «El sistema universitario español no tiene por qué estar acomplejado» Javier Moreno, que ya ha sido profesor en universidades como Sheffield, Edimburgo o UCLA, consigue una de las 120 plazas para estudiar en el extranjero entre más de 1.200 candidatos

Javier Moreno Rivero, natural de Jerez, ha sido uno de los 120 estudiantes en toda España a los que se la Fundación la Caixa ha concedido una beca para estudiar el posgrado en el extranjero.

La trayectoria del joven (28 años) está ligada, a pesar de su juventud, con universidades de renombre a nivel internacional. El próximo reto será Cambridge, uno de los mayores centros de «actividad intelectual» donde cursará un doctorado en el departamento de lingüística.

Para lograrlo, pasó varias fases en un proceso de selección «muy exigente» junto a más de 1.200 candidatos. El último de ellos fue una entrevista en Barcelona con catedráticos de todas las universidades de España. «Fue una de las entrevistas más difíciles que he pasado; además, tienen en cuenta si tu proyecto va a beneficiar a la sociedad», explica Moreno.

Responde a las preguntas de LA VOZ a punto de coger el tercer vuelo de la semana. Actualmente es investigador en el departamento de Lingüística Teórica y Aplicada de la University of Cambridge y forma parte del consejo editorial de International Journal for the Semiotics of Law y de The Journal of Law and Language.

El joven ha trabajado como docente de español y traducción en Edimburgo, Sheffield y California y como investigador en el Institute of Modern Languages Research y el Institute of Advanced Legal Studies de la University of London.

Moreno podrá disfrutar de una beca en el extranjero. Sus ingresos doblarán los que recibiría en España, donde el debate sobre la fuga de cerebros sigue vigente: «La financiación para doctorado en España es limitada y el Gobierno debería dar una mayor partida a investigación».

A pesar de las dificultades, reconoce que el sistema universitario español no tiene nada que envidiar al de otros países extranjeros. «He estudiado en varias de las mejores universidades del mundo y la educación que tuve en Andalucía no tiene nada que envidiarles; aprendí muchas cosas que en otras universidades no he aprendido»

El jerezano es licenciado en Traducción e Interpretación por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, donde hasta ahora nadie había tenido acceso a esta beca. «El sistema universitario español no tiene por qué estar acomplejado», añade. De hecho, durante estos años ha seguido colaborando con la institución educativa con sede en Sevilla ofreciendo varias conferencias: «Estoy en el extranjero pero intento mantener ese lazo con la universidades de España».

Humanidades al servicio de la sociedad

El principal objetivo de Moreno es «poner las Humanidades al servicio de la sociedad». En su investigación estudiará las políticas de traducción e interpretación para lenguas minorizadas, es decir, aquellos idiomas que han sufrido marginación, persecución o incluso prohibición en algún momento de su historia.

Los Reyes de España presidieron en CaixaForum Madrid la entrega de las becas para cursar estudios de posgrado en el extranjero. Según Moreno, Don Felipe y Doña Letizia se interesaron en los proyectos presentados y se mostraron «muy dispuestos a escuchar».

El acto también contó con la asistencia de Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España en funciones; Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria la Caixa, y Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria la Caixa.

Fue la reina quien hizo entrega de la beca que permitirá a este jerezano investigar en una de las universidades más prestigiosas del mundo, para orgullo de su madre, quien guardará como oro en paño la foto.