Nieves Bolós: «No hay ejercicios que eliminen la grasa localizada»

Antes de crearse una cuenta en Instagram, Nieves Bolós ( @niieves_fit ) trabajaba en el ámbito de la psicología y la moda. Su vida era muy distinta, pero en el momento en que comenzó a recibir mensajes de agradecimiento de chicas que habían cambiado su cuerpo gracias a su contenido en redes sociales, decidió continuar con ello para darle visibilidad a lo que es una vida saludable. Ella también lo ve como una forma de advertencia y ayuda para evitar llegar a extremos o caer en errores «que tantas personas hemos podido llegar a cometer».

Lo que muestra en Instagram, más que deporte, ¿es una forma de vida?

Una metamorfosis real empieza del interior al exterior, por tanto, hay que cambiar de filosofía. No se trata de por qué quieres hacer deporte, sino para qué: mejorar tu salud, sentirte bien… Cuando transformas esto y modificas tus acciones, después te ves mejor física y mentalmente. Obviamente, ninguna dieta de siete días, ni ningún entreno exprés va a crear un cambio de mentalidad y de hábitos, por eso es muy importante que sea de raíz, para que sea de por vida.

Siendo también psicóloga, ¿qué consejos daría para que chicas jóvenes no se obsesionen con su cuerpo?

Las personas que se obsesionan con su cuerpo presentan una insatisfacción hacia ellas mismas y una falta de aceptación y de amor propio, algo que no compensa con la búsqueda de un cuerpo ideal, porque este no existe. En primer lugar, hay que entrenar por salud y hacerlo con un equilibrio, sin llegar a extremos u obsesiones.

«Debemos tener confianza y seguridad en nosotras mismas y que la única aprobación sea la nuestra; no necesitamos ninguna otra», Nieves Bolós

Las redes sociales también tienen su parte negativa, ¿cómo hace para que no le afecten ciertos comentarios?

En redes sociales y en la vida misma, porque siempre vamos a recibir comentarios negativos y positivos, ya sea de tu entorno, amigos, no tan amigos o familiares. Ante todo debemos tener confianza y seguridad en nosotras mismas y que la única aprobación sea la nuestra; no necesitamos ninguna otra. Cuando sigamos el camino que nos dicta nuestra cabeza, seremos una coraza y vamos a aceptar todo tipo de comentarios. Ese es el punto principal para tener un equilibrio emocional.

¿Considera que prevalece el postureo por tener un cuerpo bonito a la salud física?

Es verdad que el primer impulso es un cambio físico, pero cada vez más gente se preocupa por su salud y su bienestar: hay más restaurantes saludables, la gente se cuida más, se lee el valor nutricional de los alimentos… Va a ser muy distinto el resultado de alguien que busca simplemente un físico, al de una persona que busca su bienestar y salud, porque va a hacer un cambio real de hábitos que va a durar para siempre; y ese va a ser el éxito.

¿Cardio o fuerza?

Fuerza, porque las pesas sí promueven una mejora de nuestra masa muscular, que es muy importante. Sin embargo, siempre aconsejo combinarlo.

¿Qué rutina de entrenamiento para trabajar glúteos en casa es su favorita?

Lo mejor es disponer de elásticos o alguna mancuerna, pero también se pueden realizar ejercicios sin ningún material. Recomiendo trabajar en circuito para crear un entrenamiento más intenso con altas repeticiones. Podemos usar una silla o el sofá para apoyar la espalda y trabajar un puente de cadera o hip thurst: elevando la cadera para ejercitar de forma central el glúteo. Luego continua la rutina con zancadas hacia atrás, cualquier variante de peso muerto y sentadillas. Para finalizar, un ejercicio de bombeo como abducciones con elástico. La idea es combinar ejercicios que tengan diferentes patrones de movimiento.

¿Y de abdomen?

En primer lugar, el abdomen se construye en la cocina. Podemos trabajarlo, pero si no estamos en déficit calórico (consumiendo menos calorías de las que gastamos) no vamos a marcar el abdomen. En segundo lugar, el entrenamiento no debe ser diario, porque los músculos necesitan su descanso. Lo ideal sería una rutina de tres días a la semana con simplemente 2-3 ejercicios. Los que recomiendo son: isométricos, planchas y plancha lateral. Son ejercicios muy buenos que trabajan todo el core.

¿Cómo podemos eliminar la grasa de esta zona?

Suele suceder que chicas que acumulan grasa en las piernas hacen muchísimos ejercicios de pierna para perderla. Es un error, porque no hay ejercicios que eliminen la grasa localizada. El método más adecuado es crear déficit calórico y trabajar todo nuestro cuerpo. Cuantos más músculos impliquemos, más impacto metabólico vamos a generar y más peso vamos a perder; no tiene sentido trabajar solo una parte del cuerpo cuando podemos trabajarlas todas.

Comparte muchas recetas de dulces fit, ¿cree que todavía hay gente que piensa que no se puede tener un estilo de vida saludable y disfrutar de la comida?

Mucha gente cree que no se puede comer saludable y a la vez rico y es un error. Por ejemplo, mi madre siempre hacia la tarta de queso con todo su azúcar y con toda su grasa. Yo hice la misma receta para una cena familiar y, sin decir nada, pusimos las dos en la mesa y terminaron antes la mía, porque era una receta un poco más ligera, pero a la vez igual de deliciosa. Ahí se demuestra que es posible comer rico y saludable, solo que a veces tenemos rechazo por creencias que hay que romper. Hoy en día mi madre es tan fit como yo.