Teresa Rodríguez, a Susana Díaz: «Al menos yo no tardé diez años en sacarme la carrera» Vuelve la bronca política entre el PSOE y Podemos, tras una aparente tregua, ahora a cuenta de los estudios de la presidida de la Junta

M. Moguer

«Señora Díaz, ha dejado usted caer que yo tengo problemas de formación, que la Economía no es lo mío, yo no he tardado diez años en acabar la carrera. Si las nos buscamos, nos las encontramos». Es la respuesta que ha dado este jueves la líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, tras una respuesta de Díaz que ha molestado a Rodríguez.

Cuando Susana me busca, me encuentra. pic.twitter.com/xOWjrOopIx — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 27 de septiembre de 2018

Todo ha empezado cuando Teresa Rodríguez ha preguntado a la presidenta por las informaciones publicadas por este periódico la pasada semana que apuntaban a que Andalucía no convergí con Europa pese a haber recibido más de 100.000 millones de euros de fondos europeos desde 1986. Díaz, ante la cuestión, ha desplegado una batería de números y porcentajes para intentar demostrar que Andalucía sí converge con Europa.

La respuesta ha molestado a Teresa Rodríguez, que ha creído ver una burla en la forma de dirigirse a ella de la presidenta de la Junta. Rodríguez ha entendido que Díaz insinuaba que ella no estaba muy suelta con la Economía. Y ahí le ha reprochado que ella al menos sí acabó la carrera en el tiempo estipulado y no en una década, como la líder del PSOE.

Con esta bronca parece romperse la tregua entre ambas líderes, que, con la sombra del más que probable adelanto electoral, parecían haber suavizado sus hasta no hace tanto, frecuentes encontronazos. Este buen clima, roto por el rifirrafe de esta mañana, auguraba un posible pacto entre el PSOE y Podemos, toda vez que el acuerdo con Ciudadanos, parecía menos probable a la luz de cómo parece que va a acabar esta Legislatura.