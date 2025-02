Rodríguez de la Borbolla: «En Madrid siempre barren para casa»

«En Madrid siempre barren para casa». «Es necesaria una financiación autonómica más ajustada y correcta, así como una mayor cooperación entre las administraciones ». Son algunas de las sentencias que ha dejado este martes uno de los artífices del Estatuto de la Autonomía de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla , en el ciclo de entrevistas «Arquitectos de nuestra Autonomía», organizado por el Museo de la Autonomía de Andalucía en conmemoración del 28F .

Rodríguez de la Borbolla, uno de los 'siete padres' del Estatuto de Autonomía andaluz al formar parte de la comisión encargada su redacción, ha repasado ante el periodista de Canal Sur Radio Francisco Ramón sus comienzos en la política y el camino recorrido hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía en 1981 y su reforma en 2006, deteniéndose en capítulos tan importantes como el Pacto de Antequera, las manifestaciones públicas el 4 de diciembre de 1977 o el referéndum del 28 de febrero de 1980.

Pero también ha analizado la situación actual y los retos del futuro para Andalucía: « Entre las Comunidades Autónomas y el Estado debe haber más cooperación . Eso ha fallado en el pasado. Y no sólo hablo del Estado y las Autonomías, sino también de las Autonomías con las diputaciones y los municipios».

Alusiones a Hasel y la Corona

En este punto, ha criticado que se va mucho «a lo inmediato, al corto plazo y hay falta de programación y visión a medio y largo plazo. Convendría en que la gente se sentara y pensara menos en su propio pellejo y más en el común de los mortales y en cómo se resuelven sus problemas, que no se solucionan diciendo que hay que apoyar a un rapero o cambiar la institución que nos representa», ha señalado en clave actual refiriéndose a Pablo Hasel y a la Corona.

Sobre el modelo de Estado autonómico ha asegurado que es «bastante solvente» y ha defendido el papel del entonces Rey de España Juan Carlos I en este proceso: «El 22 de noviembre del 75 tomó posesión Juan Carlos I. Dos días después de morir Franco y en las Cortes, defendió que un régimen justo tendría capacidad de solucionar la diversidad de los problemas territoriales de España».

Esa nueva etapa hizo surgir, según ha indicado, un nuevo sentimiento entre los andaluces: «Poco a poco, la reivindicación autonómica fue calando en el pueblo. Empezó a identificarse la aspiración popular con un eslogan de tres gritos: libertad, amnistía y estatuto de autonomía, símbolos de las aspiraciones democráticas de los pueblos de España. Y la gente fue tomando conciencia de la necesidad de tener un poder cercano para poder incidir más en las decisiones del poder».

En este punto, ha resaltado que la autonomía no es sólo la recuperación de la identidad, «sino un instrumento para acercar el poder al pueblo y que las decisiones estén más cerca de la realidad».

De las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 ha recordado, con orgullo, que los andaluces superaron en número a las que hubo en Cataluña y Valencia: «Fue un estallido que superó las esperanzas. Todos los partidos del arco democrático, por primera vez en la historia de Andalucía, convocaron al pueblo a pedir libertad y la autonomía, y el pueblo respondió, desde Ayamonte hasta Mojácar. Quienes organizamos aquello nos sentimos engloriados ». Luego, según ha proseguido, hubo que construir el régimen preautonómico y empezar de cero.

También se ha pronunciado, a preguntas del entrevistador, sobre las figuras de Blas Infante y Rafael Escuredo . Del primero ha dicho que fue un personaje «meritorio, una persona limpia de corazón que pensó que Andalucía necesitaba un movimiento regionalista pero que no llegó a generar un movimiento político suficientemente sólido como para liderar en su momento las ambiciones de un pueblo. Fue admirable pero no tenía el impulso político necesario ». Sobre Rafael Escuredo ha asegurado que de no haber estado en este proceso, las cosas no habrían sido iguales.

En relación al Pacto de Antequera ha dicho que se llegó a un acuerdo con facilidad y que eran otros, «desde fuera de Andalucía, quienes nos decían: cuidado».

En este recorrido también ha rememorado la c ampaña del 28F que el PSOE hizo con un autobús británico: «Fue exultante y exaltante. Fuimos descubriendo la reacción de un pueblo que estaba ansioso de futuro. Me recorrí Andalucía y cada día había más gente en las calles, más calles engalanadas y más entusiasmo».

«Soy sevillano, andaluz y español»

«Soy sevillano, y porque soy sevillano soy andaluz, y porque soy andaluz soy español. Me gustan las tres cosas juntas », ha sido otra de las frases que ha dejado en esta entrevista.

Rodríguez de la Borbolla ha abierto estos encuentros digitales, que proseguirán este miércoles con otra figura clave en el camino hacia la autonomía de Andalucía, Soledad Becerril , primera mujer ministra de la etapa democrática actual, primera alcaldesa de Sevilla y primera Defensora del Pueblo.