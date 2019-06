El próximo curso contará en Andalucía con nueve grados universitarios más en su oferta académica El Gobierno autonómico ratifica la propuesta del Consejo Andaluz de Universidades para la implantación de las nuevas enseñanzas

El Consejo de Gobierno ha autorizado la implantación de nuevas enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial (grados, másteres y doctorados) en las universidades andaluzas para el curso 2019-2020, así como la supresión de algunas ya existentes, al tiempo que ha dado luz verde a la creación de seis nuevos institutos universitarios de investigación, tras recibir información favorable del Consejo Andaluz de Universidades (CAU).

Estas nuevas enseñanzas, entre las que destacan nueve grados más, no suponen incremento de gastos ni recursos adicionales, según lo manifestado por las propias universidades públicas de Andalucía. Así, la oferta universitaria añadirá más títulos a aquellas universidades con un menor número y que se encuentran en fase de expansión, así como amplía los títulos de postgrado ofertados entre universidades andaluzas y con otras de fuera de la región.

El nuevo mapa universitario

Con el nuevo mapa, la Universidad de Almería contará con tres grados más (Química, Ciencias Ambientales y Trabajo Social); la Universidad Loyola de Andalucía implantará dos nuevos (Gestión y Administración Pública e Ingeniería de las Tecnologías Industriales) y la Universidad Pablo de Olavide pondrá en marcha otros dos (Fisioterapia y Relaciones Internacionales). Por su parte, la Universidad de Málaga ofertará por primera vez el próximo curso el grado en Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera, y la Universidad de Sevilla, el de Ciencias de la actividad física y del deporte.

En cuanto a los títulos de máster, las universidades de Cádiz, de Granada y de Sevilla contarán con cuatro nuevos títulos cada una; mientras que las de Córdoba y de Almería tendrán tres nuevos títulos propios, y las de Jaén y Pablo de Olavide obtienen dos. La Universidad Loyola de Andalucía impartirá uno nuevo más a partir del próximo curso.

El nuevo mapa de titulaciones incluye además tres nuevos doctorados, uno en la Universidad de Cádiz, otro en la Loyola de Andalucía y un tercero interuniversitario entre una docena de universidades nacionales.

Además de la autorización de estas nuevas enseñanzas, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la creación de seis nuevos institutos de investigación por parte de distintas instituciones académicas con informe favorable igualmente del CAU, que podrán comenzar a funcionar a partir del próximo curso y que se suman a los trece existentes en toda la comunidad autónoma de Andalucía.

Los seis institutos universitarios

En concreto, el CAU, en su última reunión, procedió a aprobar tras el informe favorable de la Agencia del Conocimiento la creación del Instituto Universitario de Investigación en Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos (Universidad de Granada); el Instituto Universitario de Investigación en Estudios de las Mujeres y de Género (Universidad de Granada); el Instituto Universitario de Investigación en Tecnología e Ingeniería del Software (Universidad de Málaga); Instituto Universitario de Investigación en Domótica y Eficiencia Energética (Universidad de Málaga); el Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería Informática (Universidad de Sevilla), y un sexto, interuniversitario, centrado en Data Science and Computational Intelligence (universidades de Granada y de Jaén).

Según la normativa, los institutos de investigación universitarios podrán ser constituidos por una o más universidades, o conjuntamente con otras entidades públicas o privadas mediante convenios u otras formas de cooperación, de conformidad con los estatutos de cada institución académica. Su funcionamiento tenderá a la autofinanciación y solo de manera excepcional con una dotación presupuestaria diferenciada, aunque integrada en el presupuesto general de la universidad de referencia.