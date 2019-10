El Parlamento de Andalucía rechaza la ley del Juego presentada por el PSOE Solo Adelante Andalucía y los socialistas han votado a favor de esta propuesta para regular las casas de apuestas en la comunidad

El Parlamento Andaluz ha tumbado por 57 votos en contra y 46 a favor la toma en consideración de la proposición de Ley sobre el juego de azar. Con el apoyo solo del PSOE -que la llevó a Pleno- y de Adelante Andalucía, la propuesta choca con la oposición de PP, Ciudadanos y Vox, de modo que acaba en este Pleno su recorrido.

Para Soledad Cabezón, que es la diputada del PSOE que defendió el proyecto de Ley, esta propuesta legislativa es «de piel, de sentimiento, de lo mucho que sufren algunas personas». Ha puesto de ejemplo a un chico joven, universitario, «que no bebe, que no fuma», pero que acababa sus tardes jugando a juegos de azar con sus amigos. «Llegó a hacer cosas que le avergüenza recordar», ha indicado.

Según Cabezón el juego es «la heroína del siglo XXI», sobre todo para los jóvenes. El PSOE quiere que Canal Sur «jamás» emita publicidad de juego por ley. «Ahora no lo hace», ha reconocido Cabezón. «Queremos además que a menos de 500 metros de un colegio o centro de ocio para jóvenes no se pueda abrir una de esos comercio de apuestas o que en menos de 250 metros no pueda haber dos casas de apuestas», ha añadido.

Para Adelante Andalucía, la propuesta era buena. Pero era el único apoyo de los socialistas. Así, Inmaculada Nieto, portavoz de la formación de izquierdas en el Parlamento, ha «saludado» la normativa del PSOE. Nieto ha señalado que hay aumento de apuestas deportivas, bingos virtuales y casinos y ha recordado los problemas en los que deriva el juego en la vida de quienes sufren adicción a él.

En contra de la Ley

En el banco contrario han estado todos los demás partidos, que han votado en contra de la propuesta. Para Vox, el proyecto de Ley del PSOE «es oportunista» y está hecha «en torno a toda esta campaña programática contra el juego». Además, han indicado desde este partido, da una visión del juego «sentimentalista». El juego, han dicho desde Vox, es una cuestión «muy sensible» y el PSOE, han acusado, ha hecho «demagogia» con este asunto.

También se ha mostrado en contra Ciudadanos. Desde la formación naranja han anunciado que la Junta de Andalucía prepara una legislación propia y han criticado el que el PSOE no espere a una legislación nacional para desarrollar su Ley, puesto que el juego de azar es competencia nacional. «No entendemos por qué el PSOE no trajo esta proposición cuando estaba al frente del Gobierno de Andalucía. Parece que les quedaron muchos deberes por hacer, ha ironizado Andrés Ramón Sámper.

Por último desde el PP han argumentado que la Ley propuesta no es pertinente porque es «simplista» y choca además con la legislación vigente en cuestiones como la ordenación urbana. «Lo que pretendemos es prohibir para solucionar», ha acusado el diputado popular Pablo Benzal al PSOE. «Y no es tan sencilla la cuestión», porque «si de algo hay regulación es sobre el juego»», ha añadido. En Andalucía hay 39 normas que regulan el juego, desde 1984 hasta hoy, ha explicado.