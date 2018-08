Los hosteleros, contra la obligación de dar agua gratis: «El que la quiera, que se traiga su propio vaso» La OCU, como el proyecto de Ley andaluza de Vida Saludable, pide una ley nacional que garantice el agua gratis en los bares

El agua del grifo tiene que «dejar de ser una cortesía para convertirse en una obligación». Al menos en los bares y restaurantes, donde, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los clientes tienen que «justificarse» cuando piden una jarra de agua en vez de una botella al camarero. Así, la OCU presentó ayer en la playa de La Victoria de Cádiz una campaña que pretende reunir el apoyo de la ciudadanía para pedir una ley nacional que obligue a bares y restaurantes a ofrecer agua del grifo de forma gratuita a sus clientes.

«Se debe ofrecer agua del grifo por ética -opinan desde esta organización-, ya que el agua es desde 2010 un derecho humano reconocido por la Organización de Naciones Unidas; por salud, puesto que beber agua es saludable y tener acceso a ella de manera gratuita promueve hábitos de consumo saludables; y por ecología, dado que las botellas de plástico generan enormes cantidades de residuos, muchos de los cuales terminan contaminando el medio ambiente».

Desde la OCU entienden además que el coste de dar agua gratis es «mínimo», ya que «el litro de agua del grifo cuesta menos de 0,002 euros».

Algunos hosteleros se muestran completamente en contra de esta petición. Es el caso de Mariluz Cortés, de la cafetería La Guindilla de Jerez de la Frontera. «Dicen que el agua es gratis, pero eso es mentira. Mentira. A mí me la cobran», explica, indignada.

«Voy a tener que poner una copia bien grande la factura del agua encima de la barra para que la gente vea lo que pago. Encima me dicen que no puedo poner vasos de plástico, que tienen que ser de cristal por el reciclaje. ¿Sí? Pues si me pides agua, tráete el vaso, porque yo no lo pongo».

Lavar el vaso

Cortés aclara que a sus clientes siempre les ofrece agua gratis, pero que no tolera que quien no consume, le exija, además sin coste, un vaso de agua. «Está el coste del propia agua, de comprar el vaso, de lavarlo luego, del sueldo del que lo sirve y lo recoge. Gratis no es así que no la puedo poner gratis», insiste.

Para los hosteleros como esta jerezana, la OCU también tiene respuesta. Pueden «colocar sobre una mesa un par de jarras junto a varios vasos, para que sea el propio cliente el que se sirva el agua o aprovechar los muchos usos del lavavajillas para limpiar los vasos que se utilicen», indican.

Precisamente Andalucía anunció hace más de un año una Ley de Promoción de Vida Saludable -solo pendiente ya del trámite parlamentario- que recoge en su articulado la obligación de dar agua a los clientes sin coste. Y, de hecho, establece multas de hasta 15.000 euros a los establecimientos que se nieguen. Esta norma, que aún no ha visto la luz, supone la aplicación práctica de lo que ayer pedía la OCU en la playa de La Victoria.

La futura Ley andaluza de Promoción de Vida Saludable recoge que no solo los bares tienen que dar agua gratis. También las empresas que instalan máquinas expendedoras en los centros educativos de Andalucía deben ofrecer agua gratis como alternativa a refrescos azucarados y bebidas preparadas.

Y hasta las administraciones deben garantizar el acceso al agua mediante fuentes públicas. Ahí sí está de acuerdo Mariluz Gómez: «Eso sí, que pongan fuentes y que el vasito de agua lo pague cada ayuntamiento. Pero que a mi no me vengan pidiendo porque vamos a llegar a un punto en que se me sienten en la terraza a pedirme vasitos de agua. Y eso no puede ser».