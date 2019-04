Elecciones generales 28-A El Partido Popular denunciará al PSOE ante la junta electoral por «no respetar la jornada de reflexión» La coordinadora popular de campaña acusa a la formación socialista de juego sucio

La portavoz del grupo municipal popular del Ayuntamiento de Jaén y coordinadora de campaña de las elecciones municipales en la capital, Reyes Chamorro, ha anunciado que su formación política presentará una denuncia contra el PSOE ante la junta electoral de zona por, según la dirigente, pedir el voto para la fuerza socialista durante la jornada de reflexión.

Para Chamorro, «el juego sucio y tramposo del PSOE» es una constante: «En su línea habitual, no es capaz de respetar la ley electoral y la jornada de reflexión, y no tiene escrúpulos de pedir el voto el día antes de las elecciones». Razón por la que pondrá este hecho en conocimiento del órgano encargado de vigilar que se cumpla la normativa.

«No es que nos extrañe que el PSOE haya trampas y fullerías, porque es lo habitual, pero nos parece una sinvergonzonería política más», ha aclarado la concejala del equipo de gobierno popular, quien ha destacado que los políticos socialistas urdes estratagemas de continuo: «No les basta con engañar a los jiennenses, no les basta con anunciar actuaciones que saben que no harán, no les basta con adjudicarse las propuestas y medidas aprobadas por el PP, no les basta con todo eso que incluso tienen que hacer trampas».

De ahí que el PP tenga previsto denunciar ante la junta electoral un hecho que constituye, a su juicio, «un ataque al juego democrático». Lo que, según Chamorro, resulta habitual en ese partido: «Sabemos que el PSOE está acostumbrado a las fullerías, a las trampas y a las presuntas ilegalidades, como han estado haciendo durante 40 años en la Junta de Andalucía».

La portavoz popular ha criticado expresamente al candidato del PSOE a la alcaldía de Jaén, Julio Millán: «Si alguien sabe de ensuciar calles y de pedir a empresarios que corten alumbrado público es Julio Millán... y a buen entendedor debe bastarle». Tras este mensaje críptico, Chamorro ha añadido que el «juego sucio» del PSOE perjudica a la ciudad para buscar rédito político.