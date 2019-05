Economía Interóleo consigue una plusvalía de 4 millones de euros El incremento de las exportaciones de aceite de oliva redunda en la mejora de la renta de sus 18.000 agricultores

El grupo Interóleo ha consolidado su posición en el sector productor de aceite de oliva al comercializar el 2,25 % del aceite producido en el mundo. O lo que lo es lo mismo, el 4 % del aceite nacional y el 10,25 % del jiennense. La expansión en el mercado le ha proporcionado una plusvalía de 4 millones de euros en 4 años, derivada, en opinión de la empresa, de una profesionalización que le ha permitido vender el producto a un precio superior a la media y reducir los costes de comercialización.

La apuesta por la concentración de la oferta y la estrategia de ventas han motivado la adhesión de numerosas cooperativas y almazaras, para las que los beneficios obtenidos por la gestión han significado una mejora de su economía. Lo que, según el presidente del grupo, Juan Gadeo, satisfecho con los resultados, aclara que se ha aplicado la fórmula correcta para incrementar la presencia de los aceites de Interóleo en el mercado.

Gadeo ha resaltado el arraigo en la mentalidad olivarera de Jaén de un modelo de trabajo que permite cohabitar en el mismo grupo a las cooperativas y a las almazaras privadas y que ambas se beneficien. Por esta razón, el máximo representante de Interóleo ha pronosticado que previsiblemente se incrementarán el número de socios y la producción en las próximas campañas.

«Nuestro balance, no de la campaña 2018/2019, sino de los últimos 4 ejercicios, no puede ser más satisfactorio. Hemos conseguido, en ese corto periodo de tiempo, una plusvalía de 4 millones de euros. Una cantidad que supone no solo un beneficio para nuestros socios y agricultores, sino también la consolidación de nuestra estructura de gestión profesionalizada», ha manifestado Juan Gadeo, que resalta la trayectoria ascendente del grupo.

Para el presidente, parte del éxito se apuntala en el hecho de que Interóleo se proyecte hacia el mercado internacional. De hecho, las ventas en el extranjero, sumadas a las nacionales, han motivado que la cifra de negocio en 2018 alcanzara los 124 millones de euros. Cantidad tanto más importante cuanto que se ha obtenido en un contexto difícil por el descenso del precio del aceite de oliva.

Gadeo ha resaltado que Interóleo, a partir del incremento de la calidad del producto, ha conseguido reforzar la central de compras y servicios, así como mejorar la gestión de las cooperativas y almazaras. También aumentar las exportaciones de aceite de oliva engrasado y de granel. Con la consiguiente mejora de la renta neta de los 18.000 agricultores integrados en la sociedad que preside.