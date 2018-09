Música Todo lo que debes saber sobre el concierto de Ricky Martin en Córdoba El cantante puertorriqueño ofrecerá un espectáculo lleno de magia y ritmo en el que recordará sus grandes éxitos

Con Ricky, el espectáculo está servido. Y no es que las cinco pantallas y los 150 focos no vayan a hacer parte del trabajo en el concierto que el artista ofrece el 1 de septiembre en el Arenal, pero lo cierto es que la responsabilidad del show está en manos del cantante y, como no, de su cuerpo de baile.

«One Word Tour», que comenzó su ruta en Oceanía, ha sorprendido al mundo con una exhibición de arte sobre el escenario que mezcla la calidad vocal de Ricky Martin con dosis de sensualidad, alegría y humanidad con las que consigue conquistar a todo el público, con el que interactúa de forma constante.

Ahora, Córdoba podrá disfrutar del último concierto de esta gira, en el que se espera que el cantante puertorriqueño ofrezca un espectáculo lleno de ritmo y con varias sorpresas.

El puertorriqueño ha vuelto a España tras culminar con rotundo éxito el segundo año de su residencia «All In» en el Park Theater de Las Vegas. Para la ocasión, presenta un gran espectáculo con lo mejor de su repertorio musical que incluye todos sus grandes éxitos, entre ellos «Disparo al Corazón», «La Mordidita», «Tal Vez», «Livin la Vida Loca», «Pégate», «Adiós», «La Bomba», «La Copa de la Vida» y los más recientes «Vente Pa'Ca» y «Fiebre».

Cabe señalar que el precio de las entradas oscila entre los 35 euros y los 125 euros -gastos de distribución no incluidos-, aunque las únicas que quedan por vender son de 63,80 euros.

Plan especial de serguridad y tráfico

Mientras tanto, el Ayuntamiento pone en marcha un plan especial de tráfico y seguridad con motivo del concierto, con medidas basadas en el plan especial que se activa cuando se celebran partidos de fútbol en el Estadio del Arcángel, dado que el recital del artista puertorriqueño tiene lugar en esta misma zona, próxima a la instalación deportiva y a la A4.

Según se ha indicado desde la Delegación de Seguridad Ciudadana del Consistorio, el despliegue y las indicaciones respecto al tráfico y las alternativas de movilidad que se harán a la ciudadanía y los visitantes serán similares a lo que se lleva a cabo en el plan especial de los partidos del Córdoba CF.

Se trabajará como siempre desde la coordinación de cuerpos y fuerzas de seguridad, contando con efectivos de Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Protección Civil y Guardia Civil.

A partir de las 19.30 horas, el público asistente, según se ha trasladado desde la organización del concierto se podrá acomodar en el recinto acotado en torno al gran escenario donde actuará Ricky Martin. El recital, que reunirá a unas 15.000 personas, comenzará a las 22.30 horas.

Cabe destacar que dentro del recinto existe un control de acceso y seguridad privada, así como asistencia sanitaria, y se cuenta también con un plan de autoprotección.