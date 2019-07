CHOQUE INTERNO El reparto de cargos en empresas y del personal de confianza muestra la tensión en el PSOE de Córdoba Las agrupaciones afines a la dirección provincial evitan proponer nombres para los consejos de administración

El acceso a cargos de responsabilidad en el Ayuntamiento de Córdoba por parte del PSOE ha puesto de manifiesto las tensiones internas del partido, ahora a cuenta de los representantes socialistas en los consejos de administración y otros organismos locales, así como en el nombramiento de los cargos de confianza. La elaboración de la lista de Isabel Ambrosio para las pasadas elecciones municipales dejó grandes heridas internas, y algunas no han terminado de cerrar.

El Grupo Municipal Socialista no entregó a tiempo su propuesta de nombres para integrar los consejos de administración de las empresas públicas y los consejos rectores de los organismos autónomos como los diferentes institutos. Se trata de un mero trámite formal sin efectos prácticos, pero que ha revelado las tensiones internas del PSOE. Hasta ayer los socialistas no entregaron su propuesta, cuando los demás partidos las habían formalizado hace una semana.

La explicación oficial es que había una agrupación local, la de la Fuensanta, que quería pasar la propuesta por su asamblea local, y ésta no se celebró hasta anoche. El PSOE había pedido a sus agrupaciones de distrito que propusieran nombres para esos cargos. Tres de ellas -Distrito Sur, Alcolea y Centro, alineadas con la dirección provincial y enfrentadas al grupo municipal liderado por la exalcaldesa- han decidido no realizar ninguna aportación a ese listado, en protesta por la actuación de Ambrosio en la elaboración de las listas, según han indicado a ABC Córdoba fuentes internas del partido. La candidata del PSOE «limpió» las papeletas de susanistas y elaboró una candidatura a su medida, lo que no sentó bien en determinados sectores del partido. Son esas tres que han protestado haciendo oídos sordos a las demandas del grupo socialista en el Ayuntamiento de la capital, para proponer personas no electas.

Los nombres no electos por el Grupo Municipal Socialista para formar parte de empresas públicas y otros entes locales son Mariano Poyato, María Dolores Leal, Isabel Bernal, José Verdejo, Domingo Valle y Jerónimo Salazar, según la documentación entregada al gobierno municipal.

Pendiente del personal de confianza

Al mismo tiempo, habrá concejales en los consejos de distintas empresas municpiales. Por ejemplo, la exalcaldesa será consejerá en Emacsa (sociedad que presidió). Ahí, le acompañará uno de sus fichajes, la concejal María Isabel Baena. Y, por ejemplo, el concejal José Rojas se sentará en el máximo órgano de Aucorsa (autobuses).Los órganos de administración se constituyen el martes de la semana que viene.

Y al PSOE aún le queda por definir los cargos de confianza de su grupos, que tienen retribuciones que, en algunos casos, superan incluso a las de los concejales. Pues bien, el Grupo Municipal Socialista tampoco ha decidido aúnquiénes serán sus cargos de confianza en el Ayuntamiento, donde dispone de cinco plazas.

Los socialistas las pueden nombrar a su gusto. Ahora bien, Isabel Ambrosio, como responsable del Grupo Municipal, tendrá que hablar con la dirección provincial para conformar esa nómina. Las agrupaciones afines a la dirección provincial quieren hacer valer una serie de nombres. Dos de los cargos ya están decididos, pero quedan otros tres por definir.

