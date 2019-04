AYUNTAMIENTO El PSOE le congela a IU las medidas para limitar los pisos y viviendas turísticas en el Casco de Córdoba Las comparte, pero defiende abrir un diálogo sobre ellas y tener más seguridad jurídica, lo que las lleva al próximo mandato

El grupo municipal del PSOE, cuyos votos son vitales, le pisa el freno a IU en su anuncio de medidas inminentes para limitar la implantación de nuevos pisos y viviendas turísticas en el Centro y el Casco de Córdoba.

La alcaldesa, la socialista Isabel Ambrosio, ha dejado claro hoy, 25 de abril, que, aunque comparten el fondo de la propuesta, no están de acuerdo con que se lleve su votación mañana al consejo de la Gerencia de Urbanismo, ente municipal que dirige IU. De hecho ha advertido de que, antes de adoptar esas restricciones, quiere abrir un diálogo con vecinos y sector, así como lograr «más garantías y más seguridad jurídica». Eso colocaría, en la práctica, la adopción de dichas medidas en el próximo mandato, aunque la alcaldesa ha eludido fijar ese horizonte temporal. A nadie se le escapa que las municipales son en mayo y que la coalición de izquierdas mueve este tema como un elemento de precampaña.

La alcaldesa ha asegurado hoy que el contenido de la propuesta de IU «cuenta con el respaldo de todo el gobierno municipal». Pero inmediatamente ha introducido unos matices determinantes.

Ambrosio ha asegurado que el PSOE no está de acuerdo con que IUquiera utilizar como instrumento para articular estas medidas restrictivas (suspensión cautelar de la concesión de licencias durante un año) un avance de la innovación del Plan del Casco -no es un paso necesario en dicha innovación-. La alcaldesa ha asegurado que dichas medidas deben tomarse en la fase de «una aprobación inicial a la que debemos llegar con el máximo consenso, no sólo de los grupos municipales sino también con los vecinos del Centro, y de la Axerquía y del Casco, operadores turísticos y el sector en su totalidad».

«Y creo que, para ir con más garantías y más seguridad jurídica, insisto deberíamos llevar esa decisión a la aprobación inicial de esa modificación del Plan del Casco y no a un avance», ha advertido. Esto en la práctica situaría la adopción de cualquier limitación cautelar en el próximo mandato, aunque la regidora ha evitado decirlo expresamente.

«Vamos a darnos ese tiempo» para el diálogo con vecinos y sector turístico, ha insistido. Ha asegurado que su gobierno debe seguir tomando decisiones hasta el 26 de mayo y ha añadido, obviamente, que su objetivo es retener el bastón de mando. «Así que a aprtir de ahí decisiones como éstas hay que tomarlas con tiempo y con garantías, y las garantías no las da también el tiempo», ha recalcado.

Tratando de mitigar la enésima crisis en el seno del cogobierno PSOE-IU, ha sugerido que buscará que su socio de gobierno retire el avance de la innovación del Plan del Casco del orden del día del consejo de Urbanismo de mañana. «Intentaré de alguna manera dar estos argumentos en todos los órganos de coordinación en el gobierno municipal. Compartimos las decisiones, pero a las decisones hay que ponerles tiempo y garantías», ha reiterado.

Por si acaso la coalición de izquierdas fuerza la máquina, los socialistas tienen el congelador abierto para que no prospere el avance de Plan del Casco, que incluye estas medidas restrictivas que se aprobarían mientras dicha innovación se sigue tramitando para que el documento que regula urbanísticamente el corazón de la ciudad recoja definitamente las limitaciones.

Ambrosio ha apuntado a que, dado que el consejo de mañana se ha convocado fuera de las fechas habituales de las reuniones del máximo órgano de Urbanismo, los representantes socialistas tienen compromisos de asistencia a otros actos, lo que les impediría acudir a la sesión. Sin los votos del PSOE, las restricciones a los pisos y viviendas turísticas no saldrán adelante. Hay que tener en cuenta que IU ya planteó este verano tomar medidas cautelares y el PSOE no las respaldó.