Entrevista Pastora Soler: «Esta gira me está sirviendo para reencontrarme con el público» La cantante, que lleva un año rodando de escenario en escenario por todo el país, aterrizar el 3 de noviembre en Pozoblanco

Ju,lia lópez

@abccordoba Pozoblanco Actualizado: 01/11/2018 08:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pastora Soler actuará por primera vez en Pozoblanco el sábado, 3 de noviembre, aterrizando con su tour «La calma» en el Teatro «El Silo». Una gira con la que la artista se está reencontrando con su público y que arrancó en noviembre de 2017 en un lugar único, el Teatro Real de Madrid.

Lleva girando desde noviembre de 2017, ¿qué significa para su carrera?

Después de 50 conciertos puedo decir que es una gira emocionante, bueno lo fue desde el inicio, está siendo un disfrute. Una gira que me ha servido para reencontrarme con el público que me sigue, la gente me ha arropado tanto. Al principio, como cuando todo se empieza, hubo nervios, pero ahora y después de más de un año de gira estamos casi cerrando.

¿Cómo ha sido ese reencuentro?

Super especial en cada uno de los conciertos; cada lugar ha tenido su emoción. Al final es el público el que hace que cada concierto sea especial. En cada lugar me han recibido con mucho cariño y me sentí muy querida.

¿Qué descubre el público durante un concierto de esta gira?

Por lo que me cuentan, se apuntan a disfrutar de un directo. Yo, por mi parte he encontrado mi sonido. Hay cosas de discos anteriores; éste último casi íntegro, copla, que es con lo que empecé... Hay momentos diferentes y desde el principio hay momentos divertidos, para llorar, para sentir, de levantarse de la butaca y bailar.

¿Está colmando sus expectativas?

Pues empecé de nuevo sin ninguna pretensión. Quería volver para tener esa felicidad que me da la música, con ese equilibrio personal diferente. Pero es verdad que ha llegado con muchas cosas positivas, con muchas sorpresas como el número 1 en ventas. A eso le uno la satisfacción de que la gente comparta tus canciones en su día a día, que se agarre a tu música.

Vega, José Abraham o Vanesa Martín son algunos de los autores que firman sus letras. ¿Cómo es el proceso?

Sí, la verdad es que para los que no somos compositores, aunque siempre hay alguna canción de mi autoría, quizá nos cueste más, porque al final son letras que tienen que ver contigo. Para tener un disco el año que viene tendría que estar buscando ya las canciones. Lo mejor es que esos autores se convierten en amigos y saben qué va a funcionar. Con Vega, que las dos somos madres, hay mucha afinidad y seguro que vuelve a escribirme letras.

Actúa por primera vez en Pozoblanco. ¿Con ganas?

Muchas. Íbamos a cerrar la gira y de repente suenan sitios nuevos. Estuvimos en mayo en la Axerquía de Córdoba y ahora llegamos a un teatro. Esos conciertos son especiales, sorprendentes, y tengo muchas ganas de encontrarme con este público.