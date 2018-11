ENTREVISTA Luna Miguel: «La adolescencia es la prueba de fuego para lo que luego seremos de adultos» La autora presenta en Córdoba «El funeral de Lolita», el viaje de una mujer a su pasado

Luna Miguel presentó este viernes en Córdoba «El funeral de Lolita», publicado por Lumen, su primera novela, en que una mujer acude a su ciudad natal para el entierro del profesor del que estuvo enamorada.

Si la patria de una persona es su infancia, ¿qué es la adolescencia?

Yo creo que es la adolescencia es un poco la antesala del infierno (ríe). Sí es cierto que después de una época tan plácida como la infancia, la adolescencia de repente es la turbulencia absoluta y también la prueba de fuego para lo que luego seremos de adultos.

En el libro hay muchos hilos de los que tirar y que sugieren. Por ejemplo, las amistades que se pierden, como el caso de Rocío, que relata a Helena que ha fallecido Roberto.

Esto es una cosa que creo que nos pasa a todos y más en la época de las redes sociales. Parece que seguimos unidos a personas a las que hemos conocido muy brevemente o amigos del pasado porque los vemos todos los días por las redes sociales, pero en realidad también me pregunto a veces cuánto sabemos de ellos.

¿Deja sentimiento de culpa?

Sí, totalmente, muchas veces lo pienso. A raíz de la publicación de «El funeral de Lolita» también he entrado en contacto con amigos del pasado que ahora me escriben para felicitarme y se queda esa culpabilidad de no haber mantenido la relación con ellos. Pero también es cierto que no podemos hablar con todo el mundo todo el rato. La soledad también es necesaria.

Esta es su primera novela tras varios poemarios. ¿Ha conservado el gusto por la palabra precisa?

Ayer me decían en la presentación en Sevilla que esta obra era «transgénero», porque jugaba con la no ficción del diario, con la ficción y la poesía. Me interesa muchísimo la palabra en general y los géneros son simplemente guías para dejarnos llevar y para movernos entre unos y otros. Por eso siempre digo que más que un salto a la novela es una especie de baile. Me gusta la ficción, la poesía y el periodismo y utilizaré cada uno de esos registros según la historia que tenga que contar.