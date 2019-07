ABOGACÍA Justicia gratuita: los abogados cordobeses exigen a la Junta el abono de los atrasos y un calendario de pagos El decano de los letrados demanda que se cumpla el compromiso de satisfacer los servicios en un plazo máximo de 45 días

La celebración del Día de la Justicia Gratuita se ha convertido en una jornada meramente reivindicativa ante los «reiterados incumplimientos de los compromisos adquiridos por parte de la Junta de Andalucía, así como los retrasos continuos en los pagos de los servicios de guardia y el turno de oficio», ha denunciado el decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido.

Así, el órgano colegial, junto al colectivo de Abogados Jóvenes y a la asociación Iusta Causa exigen a la Consejería de Justicia «que se implante un calendario de pagos para estos servicios para los ejercicios 2019 y 2020, donde se recojan los compromisos adquiridos en la aterior legislatura en cuanto al cumplimiento de pagos y reducción a 45 días del plazo de los abonos desde la facturación de los servicios de turno de asistencia jurídica gratuita», ha demandando Garrido.

En este sentido, el decano ha recordado que este servicio público lo prestan en Córdoba más de 750 abogados «sin horarios, sin calendarios y con vocación de profesionalidad», que son los encargados de sustentarlo «con su propio bolsillo», ha criticado.

Así, hasta la fecha sigue pendiente el abono de las guardias realizadas del primer trimestre del presente ejercicio, una cantidad que asciende a 124.700 euros. «Los pagos del turno de oficio se hicieron hace unos días, pero con más de tres semanas de retraso sobre el compromiso de 45 días que había asumido la anterior Consejería», ha dicho Garrido

La lista de reivindicaciones de los letrados la completa la petición de una mejora de los módulos y base de compensación económica de las actuaciones, «incluyendo la actualización actual conforme al IPC a la que se comprometió el consejero de Justicia en marzo y aún no se ha cristalizado en ningún compromiso formal», ha explicado el decano.

En cualquier caso, Garrido ha querido dejar claro que «esta mejoras retributivas en modo alguno son suficientes para dignificar la profesión y la actividad que se realiza. Tenemos que lograr unos honorarios que nos equiparen con la actuación privada de los letrados en el mismo ámbito profesional. No tiene sentido que una actuación que se realiza a un servicio público se satisfaga con el diezmo que sería a un cliente particular. No es lógico».

Además, para Garrido es fundamental que en esas retribuciones «se contemplen la totalidad de las actuaciones que realizamos, como la asistencia de personas jurídicas o las actuaciones realmente realizadas cuando con posterioridad se deniega el beneficio de justicia gratuita: todo ello debe ser satisfecho por la administración competente».

La Justicia gratuita, en datos

El XIII Observatorio de la Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española, recoge que el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio en Córdoba lo prestan más de 750 abogados en Córdoba, «el 41% de los abogados ejercientes», egún ha manifestado la diputada responsable de la Comisión de Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Córdoba, Carmen Bohollo, quien ha ofrecido los principales datos de este informe.

Así, un total de 756 abogados de Córdoba prestan servicios de turno de oficio y 657 desarrollan su actividad en asistencia letrada. El número de abogados adscritos al servicio de asistencia víctimas de violencia de género asciende a 360, mientras que un total de 215, prestan asistencia a extranjeros.

Los ciudadanos tramitaron en 2018 a través del Colegio de Abogados de Córdoba o mediante escrito en los juzgados, 14.423 solicitudes de asistencia jurídica gratuita, lo que supone un incremento con respecto a 2017, cuando se tramitaron 13.645 solicitudes.

Tras los análisis pertinentes de estas solicitudes, el Colegio remitió a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita (organismo dependiente de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía), 11.060 expedientes de los que se ratificaron el 100%.

Con respecto a los asuntos tramitados por el Colegio de Abogados de Córdoba, destaca la cifra de 23.309 asuntos, lo que supone un leve descenso con respecto a los 23.469 asuntos atendidos en 2017.

Por servicios, 14.996 causas pertenecen al turno de oficio. En este marco, la jurisdicción Penal es la que tiene mayor peso, con 7.382 asuntos; le sigue la jurisdicción Civil, con 3.797, y la Social, con 310.

Con respecto a las asistencias realizadas en el turno de guardia, destaca que se realizaron un total de 8.315, correspondiendo: 5.354 a asistencia a detenidos; 744 a asistencia a víctimas de violencia de género, 679 a extranjeros y 650 a menores.