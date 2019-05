TRIBUNALES Un juez archiva la denuncia de un militante de Vox a la candidata del PSOE en Hornachuelos por insultos La ex edil socialista Carmen Murillo le llamó por Facebook «asqueroso», «zángano» o «chupóptero»

P. García-Baquero @abccordoba Córdoba Actualizado: 24/05/2019 14:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Un afiliado a Vox denuncia a la exalcaldesa del PSOE por llamarle «asqueroso»

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Posadas ha archivado la denuncia por insultos a través de Facebook que había presentado Ginés Blanco -vecino de Hornachuelos, de 66 años, afiliado a Vox-, contra la ex alcaldesa del PSOE, Carmen Murillo, candidata a la Alcaldía por los socialistas en la localidad.

El auto dictado por el juez, al que ha tenido acceso ABC, recoge que «de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal los hechos no son constitutivos de infracción penal de conformidad con lo prevenido en el artículo 779.1.1 de la citada ley».

La denuncia fue presentada por Blanco en el cuartel de la Guardia Civil de Palma del Río contra la exalcaldesa del PSOE, secretaria general del partido en el municipio, asesora en la Diputación y candidata a regidora, Carmen Murillo, por insultos a través de la red social Facebook horas después de que este jubilado participara en una mesa informativa junto al que fuera número 3 en las listas a las autonómicas de la formación de Abascal, el torero José María Tejero.

La denuncia recogía que sobre las 18.00 horas, después de que la exalcaldesa viera a este afiliado a Vox en la mesa informativa en el pueblo, éste recibió insultos en una publicación de la citada red social que compartió una tercera persona —la citada responsable municipal en el Ayuntamiento de Hornachuelos—, en la que se podía leer «Ojalá te vaya bien pero veo que no, una persona tan asquerosa como tú no debe estar en nuestro pueblo. Vete de aquí, zángano». Mientras, el denunciante se defendía de los insultos recordándole que no es que fuera un zángano sino que tenía 66 años y estaba jubilado; y aún así no paraba de hacer senderismo.

A esta expresiones la edil socialista le añadía otras en la red social como «desgraciado»; «pide que salgan los de Vox que son los que mantienen a chupópteros como tú»; o «No vivas del cuento y sal de nuestro pueblo». Según el denunciante, la exalcaldesa, que encabeza la lista del PSOE en la localidad para las municipales le vio con los simpatizantes y afiliados de Vox en la localidad esa misma mañana. «Creo que esta señora ya estaba enfadada cuando se metió en Facebook con otros vecinos que le afeaban que se anotara el punto del nuevo parque multiaventura cuando nunca lo quiso», asegura en declaraciones a este periódico el denunciante. «El enfado y la ira que tenía contra nosotros lo descargó conmigo; llamándome asqueroso, desgraciado y zángano e invitándome a que me marche del pueblo, como si el pueblo fuera suyo», señala este afiliado a Vox, natural de Palma del Río pero que vive en la localidad meloja desde hace aproximadamente cinco años.